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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Канаде останки доисторического кузена "Чужого"

17:0027.12.2017
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© Jean-Bernard Caron/Royal Ontario MuseumОтпечаток тела Habelia optata, крайне причудливого предка пауков, скорпионов и клещейОтпечаток тела Habelia optata, крайне причудливого предка пауков, скорпионов и клещей
© Jean-Bernard Caron/Royal Ontario Museum

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Палеонтологи нашли на северо-западе Канады останки крайне необычного существа, похожего на "чужого" из одноименного фильма Ридли Скотта, которое может быть близким родственником предка всех пауков и клещей, говорится в статье, опубликованной в журнале BMC Evolutionary Biology.

Отпечаток тела гигантской усатой креветки, найденной в западной Канаде
© Фото : Robert Gaines
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"Сложная система щупалец и челюстей делала Habelia крайне опасным и свирепым хищником, учитывая относительно небольшие размеры этих существ. Скорее всего, они двигались очень быстро и могли разрывать на части даже самых бронированных обитателей первичного океана Земли", — рассказывает Седрик Ариа (Cedric Aria) из университета Торонто (Канада).

Реальный аналог "чужого" из фильмов Ридли Скотта терроризировал дно первых морей и океанов Земли в далеком прошлом, примерно 510-500 миллионов лет назад, в эпоху так называемого "кембрийского взрыва", когда появились все современные типы многоклеточных животных.

Останки причудливых жителей Земли того времени сохранились достаточно плохо, и дожили до нас только в нескольких уголках Земли, на мелководьях древних морей, где почти не было кислорода, разлагавшего мягкие останки древних животных в других частях планеты. Самые известные залежи такого рода, сланцы Берджесс, были открыты на северо-западе Канады в начале 20 века и они до сих пор вызывают интерес ученых.

Пять лет назад Ариа и его коллега Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron) открыли новую часть сланцев Берджес, получившую имя "Мраморный каньон". Помимо останков первых позвоночных животных, ученым удалось найти здесь множество отпечатков панцирей первых членистоногих, которые позволили им разрешить одну палеонтологическую загадку, ломавшую ученым голову фактически с самого момента открытия этих залежей.

Один из авторов статьи изучает содержимое пород Мраморного каньона
© Фото : Jean-Bernard Caron / ROM
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Еще в 1912 году Чарльз Уолкотт (Charles Walcott), открывший сланцы Берджесс, обнаружил в их самых верхних слоях останки крайне небольшого существа длиной в два сантиметра, чей облик вызвал замешательство среди палеонтологов. Это существо было похоже по своей анатомии на примитивных ракоскорпионов и пауков, однако его голову украшало большое количество клешней и других отростков, больше характерных для многоножек и других жвалоносных беспозвоночных.

© Joanna Liang/Royal Ontario MuseumHabelia optata в представлении художника
© Joanna Liang/Royal Ontario Museum
Habelia optata в представлении художника

Отсутствие более полных отпечатков Habelia optata не позволило ученым однозначно отнести это небольшое животное к числу тех или других мягкотелых живых существ. Они решили эту проблему очень просто, объявив его "проблемной окаменелостью" и не став включать его в общее древо жизни. Карон и Ариа заполнили этот пробел, открыв четыре десятка новых окаменелостей этих "чужих" на территории Мраморного каньона и восстановив то, как на самом деле выглядели их челюсти и рот, а также остальные части тела.

Этот анализ, как отмечают ученые, фактически заново переоткрыл этот вид древних животных – оказалось, что он был не "кузеном" ракоскорпионов или многоножек, а близким родственником предка всех хелицеровых – подтипа членистоногих, к числу которых относятся пауки, скорпионы, клещи и ряд вымерших морских хищников.

Saccorhytus, древнейший предок человека и всех позвоночных животных
© S Conway Morris / Jian Han
Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый "мешок"

Самой сложной частью этого существа является его рот – он "украшен" семью парами конечностей, пять из которых являются чем-то средним между челюстями современных животных и клешнями раков. Две других пары конечностей использовались "чужим" для поимки пищи и в качестве органов чувств. Помимо семи пар "рук" на голове, Habelia optata обладал  еще и пятью парами ног, которые, как считают ученые, помогали ему быстро плавать и вылавливать трилобитов и других обитателей дна того времени.

Определение места этого существа на древе эволюции, по мнению Ариа, заметно меняет наши представления о том, как возникли предки пауков, клещей и других современных хелицеровых беспозвоночных. Похоже, что их эволюция двигалась в сторону упрощения их анатомии, а не усложнения, как считали раньше ученые.

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