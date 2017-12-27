Рогозин назвал одну из причин аварии с блоком "Фрегат"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Авария с разгонным блоком "Фрегат" произошла, в том числе, потому, что не было назначено головное предприятие, отвечающее за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты "Союз", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Не было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты", — сказал он в интервью телеканалу "Россия —24".

Также Рогозин признал, что при управлении "Роскосмосом" допущены "системные ошибки".

Выводы альтернативной аварийной комиссии по неудачному пуску "Союза" с космодрома Восточный будут представлены президенту и председателю правительства, отметил Рогозин.

"Наши выводы будут носить жесткий, но объективный характер", — пообещал вице-премьер.