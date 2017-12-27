Источник сообщил о местоположении ангольского спутника "Ангосат"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американские средства контроля космического пространства подтверждают, что ангольский спутник "Ангосат" не упал и находится на орбите, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите", — сказал собеседник агентства.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который довывел спутник на расчетную орбиту в 6.55 мск 27 декабря.

Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. Роскосмос не комментирует информацию о потере связи с ангольским спутником.

"Ангосат" создан в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограммов. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения. В работах по спутнику "Ангосат" впервые применялся созданный в РКК "Энергия" стенд виртуальной реальности.

