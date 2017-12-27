МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты рассчитывают на восстановление потерянной связи с первым ангольским спутником "Ангосат" в течение 11 часов, заявил РИА Новости источник в космической отрасли.
"Пока есть еще надежда на восстановление связи с аппаратом. Есть примерно 11 часов для этого", — сказал собеседник агентства.
"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который довывел спутник на расчетную орбиту в 6.55 мск 27 декабря.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что первый ангольский спутник "Ангосат", с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, будет признан неработоспособным.
Роскосмос не комментирует информацию о потере связи с ангольским спутником.