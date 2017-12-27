Источник: ангольский спутник "Ангосат" могут признать неработоспособным

С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый ангольский спутник "Ангосат", с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, будет признан неработоспособным, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Несмотря на то, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи, и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным", — отметил собеседник агентства.

Роскосмос не комментирует информацию о потере связи с ангольским спутником.