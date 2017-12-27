МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С борта первого ангольского спутника "Ангосат-1" перестала поступать телеметрия, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
По его словам, спутник, скорее всего, признают неработоспособным, если он не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер.
Специалисты пока не теряют надежды восстановить связь, сказал РИА Новости другой источник в космической отрасли. По его словам, на это есть примерно 11 часов.
Американские средства слежения подтвердили, что "Ангосат-1" не упал и находится на орбите, добавил собеседник агентства.
Роскосмос информацию о потере связи с ангольским спутником не комментирует.
Ракета-носитель "Зенит-3Ф" стартовала с космодрома Байконур накануне вечером. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который сегодня утром, в 06:55 по московскому времени, вывел спутник на расчетную орбиту. После выхода "Фрегата" из радиотени с ним прошел успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступала. Выходить на связь "Фрегат" мог, только находясь в прямой радиовидимости с территории России.