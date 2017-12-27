С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С борта первого ангольского спутника "Ангосат-1" перестала поступать телеметрия, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Разгонный блок "Фрегат" с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала и телеметрия перестала поступать", — отметил собеседник агентства.

По его словам, спутник, скорее всего, признают неработоспособным, если он не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер.

Специалисты пока не теряют надежды восстановить связь, сказал РИА Новости другой источник в космической отрасли. По его словам, на это есть примерно 11 часов.

Американские средства слежения подтвердили, что "Ангосат-1" не упал и находится на орбите, добавил собеседник агентства.

Роскосмос информацию о потере связи с ангольским спутником не комментирует.

Ракета-носитель "Зенит-3Ф" стартовала с космодрома Байконур накануне вечером. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который сегодня утром, в 06:55 по московскому времени, вывел спутник на расчетную орбиту. После выхода "Фрегата" из радиотени с ним прошел успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступала. Выходить на связь "Фрегат" мог, только находясь в прямой радиовидимости с территории России.

"Ангосат-1" должен был обеспечивать вещание на территорию Анголы и всего Африканского континента. Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и ангольское Министерство телекоммуникаций и информационных технологий заключили в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-м. Для проекта организовали международную кооперацию, были решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы.