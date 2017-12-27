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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали девять миров, чьи жители могут знать о существовании Земли

12:5027.12.2017
(обновлено: 14:27 27.12.2017)
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© Fotolia / adrenalinapuraВнеземная жизньВнеземная жизнь
© Fotolia / adrenalinapura

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Немецкие и британские астрономы составили список из девяти планет, потенциальные обитатели которых могут знать о Земле и разумной жизни на ней, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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"Чем крупнее планета, тем сильнее она загораживает свет звезды, вокруг которой вращается. С другой стороны, сильнее на "видимость" планеты влияет то, насколько близко она расположена к светилу. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, Землю и ее соседей потенциальные инопланетяне будут видеть чаще, чем планеты-гиганты", — рассказывает Роберт Уэллс (Robert Wells) из университета Квинс в Белфасте (Великобритания).

Еще в 1960-е американский астроном Френсис Дрейк разработал формулу, позволяющую вычислить потенциальное количество инопланетных цивилизаций на основе известных свойств Галактики и числа звезд и планет в ней. Согласно этой формуле, внеземных цивилизаций должно быть очень много, однако до сих не удалось найти ни одной.

Как рассказывает Уэллс, ученые уже давно пытаются объяснить это расхождение (так называемый парадокс Ферми), оценивая число внеземных цивилизаций и причины их отсутствия в нашей Галактике со стороны Земли. Команда Уэллса попыталась решить эту проблему с другим подходом — всесторонне изучив, насколько хорошо наша планета и следы жизни на ней будут видны потенциальным "братьям по разуму" из других звездных систем.

© 2MASS/A. Mellinger/R. WellsРегионы Галактики, где могут располагаться планеты, чьи жители в принципе могут увидеть Землю
© 2MASS/A. Mellinger/R. Wells
Регионы Галактики, где могут располагаться планеты, чьи жители в принципе могут увидеть Землю

Расчеты показали, что вероятность увидеть Землю или любую другую планету Солнечной системы со стороны составляет всего 2,5%, а шансы открыть сразу три можно назвать совсем мизерными — они не превышают 0,027%.

Поэтому увидеть Землю и изучить ее смогут обитатели только некоторых экзопланет, находящихся в определенных узких полосах неба. Если, конечно, у них есть инструменты, подобные телескопам "Кеплер" и "Хаббл". В общей сложности таких экзопланет насчитывается всего 65, причем подавляющее большинство из них сможет увидеть лишь Меркурий, а Землю — только девять.

Студенты у фигуры инопланетянина на выставке научной фантастики в Пекине. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
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В их число вошли небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупные планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона и планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы.

Но, как считают ученые, эти планеты в принципе не могут поддерживать жизнь. Это объясняет, почему астрономам до сих пор не удалось найти ни одной обитаемой планеты или внеземной цивилизации.

Ученые рассчитывают, что телескопы нового поколения TESS и "Джеймс Уэбб" помогут открыть в этих зонах новые планеты, что позволит проверить данную идею и понять, есть ли жизнь за пределами Солнечной системы.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Лаврентий Берия Берия
ученые-дальше можно не читать, особенно бриты в день по два открытия делают!
14:33
27.12.2017
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anatoli1105
Роберт Уэллс , не родственник Герберта Джорджа случайно?
13:00
27.12.2017
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