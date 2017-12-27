Ученые: 80% россиян не уверены в завтрашнем дне и имеют нестабильную работу

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Ученые из РЭУ имени Плеханова выяснили, что примерно 80% трудоустроенных россиян заняты на нестабильной работе и не уверены в завтрашнем дне из-за низкой и непостоянной зарплаты, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

"В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен. В таком случае мы говорим о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение такого работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону", — рассказывает Вадим Квачев из РЭУ имени Плеханова.

В последние годы в России и во многих других странах мира появилось много новых форм занятости, которые не совсем соответствуют стандартным представлениям о том, как работает типичный рабочий, офисный сотрудник или бюджетник, имеющий обязательный отпуск, четкий распорядок дня и другие права, прописанные в Трудовом кодексе.

Многие "новые профессии" часто требуют от их носителей постоянной и неоплачиваемой внеурочной работы, у них не бывает отпусков и многих компонентов социального пакета. В большинстве случаев подобные трудовые отношения бывают легальными – отсутствие работы заставляет людей добровольно идти на риск и отказываться от тех прав и свобод, которые раньше считались обязательными.

Квачев и другие ведущие экономисты и социологи России из РЭУ имени Плеханова уже несколько лет наблюдают за развитием этого нового и почти нерегулируемого "рынка труда", пытаясь понять, как его дальнейшая эволюция может повлиять на развитие экономики страны и благосостояние и здоровье ее граждан.

Ученые подсчитали число людей с нестабильной и опасной работой, используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год. Как показали эти наблюдения, почти все экономически активное население страны, около 80% занятых, работают в нестабильных условиях, если использовать самые строгие критерии отбора, выработанные МОТ.

Аналогичные выводы были получены в ходе интернет-опроса, чьи участники рассказали ученым о многоуровневом характере этого феномена и его типичных чертах – низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах.

Ученые надеются, что их выводы, опубликованные в монографии, привлекут внимание как научного сообщества, так и властей. Квачев и его коллеги ожидают, что законодательная и исполнительная власть предложат практические решения по снижению рисков для пожилых людей, женщин, инвалидов и других уязвимых групп примут меры по регулированию рынка труда.