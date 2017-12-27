Роскосмос заказывает изготовление двух спутников "Электро-Л"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Роскосмос проводит тендер на изготовление двух космических аппаратов "Электро-Л" № 4 и № 5 и их поставку на космодром Байконур, максимальная цена контракта составляет почти 6 миллиардов рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Указывается, что "Электро-Л" № 4 нужно изготовить до 25 ноября 2021 года, "Электро-Л" № 5 — до 25 ноября 2022 года.

В ноябре заместитель директора департамента навигационных систем и комплексов госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко сообщал, что группировку гидрометеорологических спутников "Электро" планируется расширить до пяти спутников к 2022 году. Планируется, что аппараты "Электро-Л" №4 и №5 будут выведены на орбиты в 2021 и 2022 годах.

Спутник "Электро-Л" №1 был запущен с космодрома Байконур 20 января 2011 года, второй спутник отправили на орбиту 11 декабря 2015 года.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.