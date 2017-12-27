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РИА Наука
РИА Наука

Топ-10 курьезных открытий 2017 года по версии РИА Наука

08:0027.12.2017
(обновлено: 08:01 27.12.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУинстон Черчилль допускал полеты на Луну и Марс и верил, что мы не одни во ВселеннойУинстон Черчилль допускал полеты на Луну и Марс и верил, что мы не одни во Вселенной
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поистине научный поиск не знает границ. Сложно припомнить хоть какой-то феномен природы, уголок Вселенной или сферу нашей жизни, куда бы не проникли любознательные исследователи. В стремлении все познать они порой переходят некоторые границы, замахиваются на святое, открывают секрет Полишинеля и опровергают сами себя. Но отнесем это к разряду курьезов. По здравом размышлении сложно отрицать, что без науки мы бы до сих пор бегали с палками в саваннах Восточной Африки.

Реконструкция облика хоббита с острова Флорес
© Фото : Kinez Riza
Ученые: "хоббиты" жили на острове Флорес уже 700 тысяч лет назад

Хоббитов отделили от нас

Пошел второй десяток лет, как археологи пытаются определить, какое место на человеческом древе занимают… хоббиты. Так прозвали древних гоминидов, чьи кости нашли в 2003 году на острове Флорес в Индонезии. Ученые думают, что эти существа метрового роста — выродившиеся кроманьонцы или потомки человека прямоходящего. Новое исследование ставит под сомнение эти устоявшиеся взгляды и сильно удревняет хоббитов. Оказывается, их предки жили на острове как минимум 700 тысяч лет назад, а значит, ветвь могла обособиться более двух миллионов лет назад. Впрочем, это одна из множества гипотез, и не стоит в ближайшее время ждать окончательного решения загадки человека флоресского.

Газированный напиток
© Fotolia / Brent Hofacker
Ученые: искусственный подсластитель оказался мощным пестицидом

Подсластитель оказался контрацептивом

Ученые нашли искусственному заменителю сахара эритритолу применение получше. Анализируя результаты экспериментов с насекомыми, они обратили внимание на то, что эритритол токсичен для мушек-дрозофил. Взрослые особи, отведав подсластителя, перестают размножаться. А личинки гибнут, если их растить на этом искусственном сахаре. Для млекопитающих же вредных последствий не выявили. По крайней мере, пока.

Алкоголь развязывает язык — иностранный

Люди, которые недавно выучили иностранный язык и не очень уверенно на нем общаются, теперь могут не переживать. Решение их проблемы найдено. Достаточно принять на грудь стакан водки — и чужой язык станет практически родным. Это выяснили европейские ученые при исследованиях, проведенных с немецкими мужчинами, освоившими голландский язык.

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алкоголь помогает лучше говорить на иностранных языках, заявляют ученые
Лица участников эксперимента по раскрытию связи между здоровьем и привлекательностью
© Фото : Yong Zhi Foo
Ученые выяснили, как сделать лицо мужчины максимально привлекательным

Оранжевый мужчина более красив

Наконец-то раскрыт секрет привлекательности мужчин. Их кожа должна быть оранжевой. Ну или желтой — такой вывод сделали китайские ученые, экспериментируя с молодыми мужчинами, принимавшими каротин. Этот пигмент содержится в микроорганизмах и растениях, например в моркови. Людям он жизненно необходим. Так вот каротин придавал участвовавшим в опытах парням желтый цвет. И женщинам они понравились больше, чем бледнолицые, не принимавшие каротин участники испытаний.

Инъекция в губы
© Fotolia / peterpan
Ученые выяснили, когда "накачанные" губы становятся некрасивыми

Искусство надувать губы

Силиконовые губы не всегда делают женщину привлекательной. Часто они выглядят искусственными и только отталкивают ухажеров. Чтобы этого не произошло, косметологам нужно читать научные статьи, авторы которых опытным путем определили допуски для накачки губ силиконом. Небольшое увеличение нижней губы, легкий сдвиг "бантика" вверх — и все, лицо становится некрасивым.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Генетики доказали, что умные люди обречены на вымирание

Умные вымрут?

Увлечение поисками генов интеллекта привело к открытию, которому шибко умные люди не обрадуются. Дело в том, что блистать знаниями оказалось невыгодно с эволюционной точки зрения. Об этом пишут ученые, проводившие анализ наследственности населения Исландии. Они выяснили, что в среднем по острову носители генов интеллекта рожали на 6% меньше детей, чем все остальные.

Пловец в бассейне
© Fotolia / puckillustrations
Химики: некоторые бассейны содержат больше мочи, чем вода в канализации

Чем опасно "пи-пи" в бассейне

Посетители бассейнов поступают крайне некрасиво, когда справляют малую нужду прямо в воде. Канадские ученые, обследовавшие несколько общественных бассейнов Эдмонтона, обнаружили в них гигантские количества мочи. В одном случае за три недели люди умудрились "слить" 75 литров жидких продуктов метаболизма. Это больше, чем их содержится в сточных водах. Установить масштабы бедствия ученым помогли не разлагающиеся в организме молекулы искусственных заменителей сахара, используемых в пищевых продуктах. Реагируя с подсластителями и хлоркой, мочевина продуцирует токсичные вещества из класса трихлораминов, которые раздражают глаза, легкие и могут вызвать рак.

Бабушка готовит на кухне
© Fotolia / Ingo Bartussek
Медики уличили бабушек в пагубном влиянии на здоровье их внуков

Бабушки провоцируют обжорство

Устаревшее представление о том, что лишний вес — признак богатства и успеха, оказывает негативное воздействие на здоровье детей. Посредниками выступают бабушки и дедушки, усиленно закармливающие своих внуков, пока родители трудятся на работе целыми днями. Такое наблюдение сделали китайские ученые, которые анализировали данные опросов семей из Гуанчжоу. В результате бабушкиного воспитания все большему числу городских школьников ставят диагноз "ожирение".

Уинстон Черчилль за занятием живописью
© AP Photo
Найден трактат Уинстона Черчилля о существовании внеземной жизни

Черчилль верил в "чужих"

В конце 1939 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль написал большую статью "Одни ли мы во Вселенной?", но так и не опубликовал. Рукопись отыскал директор музея в Фултоне (США) и передал астрофизикам на рецензию. Ученые высоко оценили трактат знаменитого политика, который в популярной форме изложил взгляды на жизнь в космосе, не устаревшие по сей день. Черчилль не считал людей вершиной космической эволюции и допускал, что во Вселенной существуют сотни тысяч галактик с благоприятными для зарождения жизни условиями.

Астронавт Эдвин Олдрин на поверхности Луны
© Фото : NASA
Ученые выяснили, почему некоторые люди не верят в научные открытия

Так были ли американцы на Луне?

Люди, упорно отрицающие доказанные научные и медицинские факты, действуют не по невежеству или упрямству, а из страха предать свои собственные принципы. К такому выводу пришли ученые, некоторое время наблюдавшие скептиков. Если событие — к примеру, высадка астронавтов на Луне — подрывает глубинные основы веры человека, то он его не принимает и, тщательно подгоняя факты, выстраивает свою, непротиворечивую версию произошедшего, вопреки научным доказательствам. Противников изменений климата, "антипрививочников", отрицающих ВИЧ, не стоит переубеждать в лоб, забрасывая цифрами, советуют исследователи. Сначала стоит донести сомневающимся, что наука не посягает на основы их мировоззрения, а уж затем рассказывать что-то новое.

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РИА Наука
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Wstfgl .
Алкоголь развязывает язык — иностранный

"Умом Россию не понять,
пока не выпито 0,5
А коли выпито 0,5,
то дело кажется не хитрым.
Попытка лучше все понять
уже попахивает литром..." ©
08:29
27.12.2017
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