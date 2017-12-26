МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 запустили с Байконура, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Старт произошел в 22:00 мск, аппарат выводит на орбиту ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат".

Отделение спутника от "разгонника" ожидается 27 декабря в 6:55 мск, а увод "Фрегата" на расчетную орбиту захоронения — в 9:23 мск, уточнили РИА Новости в РКК "Энергия".

AngoSat-1 будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей остальной Африки.

Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы заключили восемь лет назад, но в силу он вступил только в 2013 году.

Аппарат создан на основе новой служебной платформы, в которую входят компоненты российского производства, его масса составляет 1647 килограммов. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения. В работах по AngoSat-1 впервые применялся созданный в РКК "Энергия" стенд виртуальной реальности.

Ракету "Зенит" разработало украинское КБ "Южное", ее изготовили на предприятии "Южмаш". В состав носителя входят российские двигатели РД-171 и РД-120 производства химкинского НПО "Энергомаш". Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" с Байконура перенесли с 7 на 26 декабря из-за своевременно выявленных проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока.