Ученые раскрыли необычную связь между сексом, калориями и долгожительством

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ученые раскрыли необычный пример влияния пола на долголетие живых существ – черви-самцы не начинают жить дольше при хроническом недостатке пищи, а чаще занимаются сексом, что не характерно для их сородичей-гермафродитов, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.
Эксперименты, проведенные на червях, мышах и ряде других животных еще в 60 годах прошлого века, показали, что снижение числа калорий в диете заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни человека или этих же самых животных.
Хондзе и ее коллеги нашли возможную причину всех этих неудач, наблюдая за тем, как ограничение калорий влияло на жизнедеятельность двух разновидностей обычных лабораторных червей-нематод (Сaenorhabditis elegans) – гермафродитов и самцов, не способных самостоятельно продолжать род.
Как правило, гермафродиты доминируют в большинстве популяций этих червей – лишь одна особь из тысячи является самцом. По этой причине большинство экспериментов, в том числе и опыты по продлению жизни, проводятся именно на гермафродитах. Авторы статьи исправили этот недостаток, и получили крайне неожиданные результаты.
Когда ученые ограничили число калорий в диете червей, гермафродиты повели себя ожидаемым возрастом – они прекратили размножаться, а их продолжительность жизни выросла в среднем на несколько недель по сравнению особями, питавшимися нормальной пищей. Этого, однако, не произошло с самцами.
Недостаток пищи повлиял на них странным образом – они активнее искали партнеров для продолжения рода и чаще размножались, чем это делали гермафродиты в аналогичной ситуации. В результате этого их продолжительность жизни не увеличилась, а осталась примерно такой же.
Подобные необычные связи между старением, полом и диетой, как считают японские биологи, могут существовать и среди других видов многоклеточных животных. Их изучение и раскрытие поможет нам понять, почему ограничение калорий по-разному влияет на продолжительность жизни человека, прочих млекопитающих и иных живых существ.