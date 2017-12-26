РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Первый реальный биохакер объяснил, зачем он поменял свою ДНК

17:4726.12.2017
(обновлено: 18:13 26.12.2017)
220187
© Фото : Courtesy of Josiah ZaynerБиохакер Джосия Зайнер, бывший сотрудник НАСАБиохакер Джосия Зайнер, бывший сотрудник НАСА
© Фото : Courtesy of Josiah Zayner

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Джосия Зайнер (Josiah Zayner), бывший сотрудник НАСА и первый реальный биохакер, использовал геномный редактор CRISPR/Cas9 и вставил в свою ДНК гены "суперсилы" для того, чтобы люди перестали бояться ГМО и генной терапии, сообщает газета Guardian.

Проекция роботизированной руки человека
© Fotolia / Elnur
Биохакеры: кто и зачем вживляет чипы под кожу
"Человек всегда был рабом своих генов, и приобретение способности менять их, по сути, полностью меняет то, чем мы являемся. Конечно, вся эта история похожа на чепуху и научную фантастику, но нужно помнить, что опыты по использованию генной терапии проводятся уже с середины 1990 годов, и в них участвовала лишь горстка людей. Я же хочу, чтобы эту возможность имело все человечество", — заявил Зайнер в интервью британскому изданию.

В середине октября этого года Джосия Зайнер, президент стартапа Odin и один из ведущих активистов в сфере "биохакинга", провел скандальную пресс-конференцию, на которой он ввел в свою руку ретровирус, способный вставить новую версию гена, связанного с производством миостатина, одного из мышечных белков.

Как тогда заявил Зайнер, подобная "генная операция" должна через 6-8 месяцев наделить его сверхчеловеческой силой и невероятно высокой мускульной массой. Эта акция биохакера вызвала большое недовольство со стороны ученых, предупредивших публику не следовать примеру Зайнера, так как такие инъекции не вызовут желаемых результатов и их единственным видимым последствием могут стать воспаления и другие негативные побочные эффекты.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые: генная терапия успешно вылечила "болезнь цесаревича Алексея"

Критика не смутила биохакера, и он выложил на своем сайте детальную инструкцию, как создать подобный вирус и поменять структуру любого гена, используя CRISPR/Cas9, один из самых новых, простых и удобных в использовании геномных редакторов. Более того, стартап Зайнера сейчас продает простые наборы "начинающего биохакера", которые позволяют начать экспериментировать над собой или животными даже самым несведущим людям.

Это далеко не первый опыт, который Зайнер уже проводил на себе – два года назад он встроил в свою ДНК ген GFP, извлеченный из генома медузы, заставляющий его клетки светиться зеленым цветом в темноте, чего пока не наблюдается, и провел ряд других спорных модификаций генома. Как утверждает биохакер, все эти опыты не ухудшили его здоровье, что говорит об их относительной безопасности и необходимости проведения таких "исследований".

Годовалая Лейла, избавленная от лейкемии при помощи генной терапии
© Фото : Sharon Lees/ Great Ormond Street Hospital
Ученые: генная терапия впервые вылечила годовалую девочку от лейкемии

"Если мы проводим подобные эксперименты, то всегда возникает два вопроса – как много людей может умереть в ходе подобных опытов над собой, и как много людей сегодня умирает из-за того, что та или иная генная терапия все еще проходит клинические тесты. Мне кажется, что здесь есть огромный дисбаланс, и мы слишком много беспокоимся о рисках и не спасаем миллионы жизней людей, которые умирают прямо сейчас", — объясняет Зайнер.

Он сравнивает развитие и популяризацию "биохакинга" с тем, что происходило в начале 1990 годов, когда возникла операционная система Linux и связанная с ней концепция Open Source, открытого программного обеспечения. Тогда, как считает Зайнер, представители крупных IT корпораций излагали похожие идеи насчет безопасности открытого ПО и профессионализма его авторов, однако сегодня Linux является доминирующей ОС на смартфонах и серверах. Нечто похожее, как надеется биохакер, произойдет и в сфере геномного редактирования и производства ГМО.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Ганимед Юпитерович
Ага, скоро пачками будут появляться кустарные суперхерои. Хошь тебе Халк, а хошь человек-таракан. Супергеройские фильмы начнём снимать без графики. Вот тогда заживёёёём.
17:58
26.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена