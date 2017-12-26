Китай запустил три спутника, завершив программу полетов на 2017 год

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости. Китай во вторник завершил запланированную программу космических полетов на 2017 год, осуществив успешный запуск ракеты "Чанчжэн-2" с тремя спутниками, сообщается в официальном аккаунте корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) в соцсети WeChat.

"CASC успешно завершила последнюю в 2017 году космическую миссию", — говорится в сообщении.

Ракета стартовала во вторник в 3.44 по местному времени (понедельник 22.44 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, все они вышли на заданную орбиту.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" этот пуск стал 260-й по счету миссией, которая знаменовала собой успешное завершение программы космических полетов Китая на 2017 год. Планы на 2018 год общественности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2017 года и в начале 2018 года Китай в рамках реализации своей лунной программы должен был доставить на поверхность искусственного спутника Земли космические аппараты, однако из-за неудачного пуска ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в начале июля этого года миссии пришлось отложить.

Пуск ракеты "Чанчжэн-5", которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18", был осуществлен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) 2 июля этого года. Пуск оказался неудачным, и власти Китая до сих пор не сообщают, что стало причиной провала миссии.

В ноябре этого года CASC опубликовала "дорожную карту" по развитию космической транспортной системы страны на 2017-2045 годы, согласно которой к 2020 году семейство ракет-носителей "Чанчжэн" должно достичь высокого мирового уровня и пополниться новым представителем — ракетой средней грузоподъемности "Чжанчжэн-8", ее первый полет может состояться в 2019 году.