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РИА Наука
РИА Наука

На Байконуре запустят первый национальный спутник Анголы

00:1926.12.2017
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© РИА Новости / Олег УрусовПерейти в фотобанкНа стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фотоНа стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Запуск первого национального спутника Анголы AngoSat-1 ("Ангосат" — 1) на ракете-носителе "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" назначен на 26 декабря с Байконура, сообщил РИА новости представитель Роскосмоса.

Фотографии астероида Фаэтон, полученные телескопом Аресибо во время его сближения с Землей
© Фото : Arecibo Observatory/NASA/NSF
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"Старт назначен в 22.00 мск", — отметил собеседник агентства.

Как уточнили в РКК "Энергия", планируется, что головная космическая часть (ГКЧ) в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника связи AngoSat-1 отделится от второй ступени ракеты-носителя "Зенит-3Ф" в 22.08 мск. Отделение самого космического аппарата от "разгонника" ожидается в 6.55 мск, а выход "Ангосата" на расчетную орбиту — в 9.23 мск уже 27 декабря.

"Ангосат" будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Контракт на создание "Ангосата" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был заключен в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013 году.

Макет спутника ГЛОНАСС-М. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" с Байконура перенесен с 7 на 26 декабря из-за своевременно выявленных проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока "Фрегат". Неисправность была устранена.

Кроме того, госкомиссия, продолжающая расследование аварии разгонного блока "Фрегат" при запуске с нового космодрома Восточный, также не стала отменять старт ракеты "Зенит" разработки украинского "КБ "Южное".

Несмотря на то, что 28 ноября штатно выведенный на промежуточную орбиту ракетой "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" с 19 космическими аппаратами потерпел аварию и упал в Атлантику, пуск "Зенита" с Байконура с аналогичным "разгонником" все-таки было решено провести 26 декабря.

"Нет, не отменяется 26-го числа пуск", — сказал в этой связи первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

Он уточнил, что авария разгонного блока "Фрегат" при запуске с Восточного произошла при совпадении многих уникальных условий: географических координат стартовой площадки, разницы в способе отсчета азимута для ракеты "Союз" и разгонного блока "Фрегат", а так же орбиты, на которую надо было доставить "Метеор-М" — предполагалось, что метеоспутник отделится первым и окажется на солнечно-синхронной орбите высотой порядка 800 километров и наклонением 98,8°.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ignat.skobeev
Да , развели Анголу по крупному. Заместо ее нефти и алмазов , пять пудов космического железа!
01:09
26.12.2017
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petrihas
снова угробят
00:34
26.12.2017
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