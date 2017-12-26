РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эпоха имплантов: насколько человек незаменим

08:0026.12.2017
17831
© DepositphotosМозг в банкеМозг в банке
© Depositphotos

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Каким бы совершенным ни был механизм, рано или поздно он сломается. Так и человеческое тело. Постепенно изнашиваясь, оно перестает выполнять свои задачи. К счастью, сейчас есть возможности заменить большинство его частей, восстановив утраченные функции.

Врач измеряет давление. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ученые создали имплантат для снижения кровяного давления

Древние стоматологи вставляли взамен выпавших зубы, выточенные из камня или кусочков ракушек, закрепляя их золотой проволокой. Имплантаты современного вида изобрели лишь в 1938 году. Их делают из фарфора, акрила и композитной смолы. Операция по вживлению искусственных зубов занимает от двух до восьми часов в зависимости от уровня сложности. Сначала удаляют все лишнее, а затем в десну устанавливают четыре или шесть штырей-имплантатов, к которым титановыми винтами прикручивают держатели, фиксирующие протез. 

Утрата руки — давно уже не приговор. Если раньше взамен конечности предлагали изделия из металла, иногда обшитые для красоты кожей и снабженные парой крючков, то теперь разработаны бионические протезы, которые не только двигаются, но и "чувствуют". Тактильная стимуляция возникает благодаря вживленным под кожу электродам, которые присоединяют к нервам оставшейся части руки.

Ученые разработали алгоритм, преобразующий "отдачу" при касании различных предметов в сигнал, который идет через протез к нервам и далее в мозг. В 2015 году 28-летний парализованный пациент с помощью бионической руки получил возможность осязать различные предметы. В ходе эксперимента ему завязали глаза и заткнули уши, поэтому контроль действий руки он осуществлял лишь при помощи ощущений. Пациент довольно быстро научился брать разные вещи, определять их форму и фактуру. 

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСовременные бионические руки не только двигаются, но и передают ощущения от фактуры предметов в мозг
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Современные бионические руки не только двигаются, но и передают ощущения от фактуры предметов в мозг

 

 

 

 

 

Суставы — одна из самых уязвимых частей тела, особенно у пожилых людей. Их первые искусственные аналоги были выполнены из слоновой кости в конце XIX века. Затем их изготавливали из стекла, стали и акрила. Однако у всех материалов, включая современные синтетические, достаточно низкая износостойкость, поэтому из-за постоянного взаимодействия с чашечкой сустава они стираются. Сейчас ученые пытаются решить эту проблему кардинально, укрепив имплантат полиэтиленом и углеродными нанотрубками. Срок службы такого эндопротеза составит около 15 лет. 

© AP Photo / M. Spencer GreenГлавная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость
© AP Photo / M. Spencer Green
Главная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость

Существует также и проблема создания искусственных костей. Ученые долго подбирали нетоксичный и прочный сплав. Для этого в общем подошел титан, однако он не обладает гибкостью, свойственной человеческим костям. В результате живая ткань перестает получать нагрузки и отмирает, потому что организм в ней больше не нуждается. Связь ткани с имплантатом пропадает, он расшатывается, поэтому требуется его замена. Чтобы улучшить свойства титана, его смешивают с цирконием и ниобием. Из такого сплава с помощью 3Д-печати можно выполнить кость любой формы. 

Имплантаты из сплава титана-ниобия-циркония
© НИТУ "МИСиС"
Российские ученые создали сплав металлов с упругостью человеческих костей

Сделать искусственный глаз не в пример легче. Проблема при этом заключается в том, чтобы заставить его видеть. Когда люди теряют зрение, их сетчатка больше не посылает сигналы от фоторецепторов (палочек и колбочек) в мозг, поэтому ее необходимо полностью заменять. Вживляемая структура представляет собой пластину, на которой расположены, в том числе, компоненты, похожие на фоторецепторы. Они перенимают на себя функции цветоразличающих колбочек, работа которых обеспечивает зрение при дневном свете. В конце 2017 года в России провели две операции по замене сетчатки. Первый пациент уже видит очертания крупных символов. 

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ 2017 году в России было проведено две операции по замене сетчатки глаза на искусственную
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В 2017 году в России было проведено две операции по замене сетчатки глаза на искусственную

Вот мы и добрались до самой главной части нашего тела — мозга. На сегодняшний день ученым удалось вырастить некий зачаточный мозг размером с горошину, правда, пока из тканей крысы. Допустим, что будет выращен и полноразмерный мозг, но как перенести туда информацию из прежнего "хранилища данных"? Наши знания — это возникшая связь между нейронами, в точности повторить которую пока не представляется возможным. Не случайно половина тех, кто воспользовался технологией посмертной заморозки, пожелали сохранить не все тело, которое можно поменять практически полностью, а только мозг, полноценное воссоздание которого пока под вопросом. По сути, речь идет об искусственной копии нашего интеллекта. 

Рано или поздно препятствия на пути создания любых искусственных органов будут устранены, но станет ли это благом? Зная, что к нашим услугам качественные, долговечные, не ведающие усталости искусственные органы, не будем ли мы меньше заботиться о своем теле? 


Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Красиво написано, "...Утрата руки — давно уже не приговор. Если раньше взамен конечности предлагали изделия из металла, иногда обшитые для красоты кожей и снабженные парой крючков, то теперь разработаны бионические протезы, которые не только двигаются, но и "чувствуют". ..." НО это именно приговор, поскольку не дай Бог в такую ситуацию попаду я или мои родные, где взять такие бабки на эти протезы. Никто их простому человеку в ближайшем обозримом будущем ставить НЕ будет.
08:22
26.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена