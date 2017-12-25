Прощание с академиком Зализняком пройдет в главном здании РАН 28 декабря

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Прощание с выдающимся российским ученым-лингвистом академиком Андреем Зализняком пройдет в четверг в Москве в главном здании Российской академии наук на Воробьевых горах, сообщили РИА Новости в РАН.

"Церемония прощания начнется 28 декабря в 11 часов утра в главном здании Академии наук", — сказал представитель РАН.

Зализняк скончался в воскресенье на 83-м году жизни.

Академик Андрей Зализняк — лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследованию новгородских берестяных грамот. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи "Слова о полку Игореве". В 2008 году Зализняк был удостоен Государственной премии РФ, в 2008 году — высшей награды РАН, Большой золотой медали имени Ломоносова.