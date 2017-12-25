В Приморье ученые открыли четыре новых вредоносных вируса растений

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в Приморском крае открыли четыре прежде неизвестных вируса растений, сообщает ДВФУ.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, доктор биологических наук Михаил Щелканов отметил, что описаны новые виды вирусов из рода Nepovirus: вирус мозаики фримы азиатской, вирус мозаики коммелины, вирус некротической пятнистости пажитника, вирус некротической пятнистости овощного перца. Вирусы обнаружили при ревизии штаммов, хранящихся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии на базе Научного центра биоразнообразия ДВО РАН.

"Выделение нового вируса — это событие в мире науки… Фитовирусы адаптированы к более древним формам жизни, поэтому изучая их, мы лучше понимаем вирусы животных. Это также важно для укрепления продовольственной безопасности государства. Фитовирусы в несколько раз снижают урожайность многих сельскохозяйственных культур. Например, мы выявили, что на территории Приморья картофель поражают 14 вирусов. Чем больше мы знаем о патогенах, поражающих картофель, томаты, баклажаны, бахчевые, садово-огородные и другие культуры, тем эффективнее можем бороться с ними", — сказал ученый.

От фитовирусов нет вакцины, и задача ученых — искать способы ограничить их действие и разрабатывать безвирусные посевные материалы. Для этого нужно развивать биотехнологии и готовить молодых специалистов, добавил Щелканов.