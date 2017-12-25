В Приморье ученые открыли четыре новых вредоносных вируса растений

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в Приморском крае открыли четыре прежде неизвестных вируса растений, сообщает ДВФУ.
"Выделение нового вируса — это событие в мире науки… Фитовирусы адаптированы к более древним формам жизни, поэтому изучая их, мы лучше понимаем вирусы животных. Это также важно для укрепления продовольственной безопасности государства. Фитовирусы в несколько раз снижают урожайность многих сельскохозяйственных культур. Например, мы выявили, что на территории Приморья картофель поражают 14 вирусов. Чем больше мы знаем о патогенах, поражающих картофель, томаты, баклажаны, бахчевые, садово-огородные и другие культуры, тем эффективнее можем бороться с ними", — сказал ученый.
От фитовирусов нет вакцины, и задача ученых — искать способы ограничить их действие и разрабатывать безвирусные посевные материалы. Для этого нужно развивать биотехнологии и готовить молодых специалистов, добавил Щелканов.