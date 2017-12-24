Память академика Зализняка могут увековечить в Великом Новгороде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Память академика Андрея Зализняка могут увековечить в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В воскресенье стало известно о кончине Зализняка на 83-м году жизни.

"Новгородская область понесла невосполнимую утрату. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка, исследователя новгородских берестяных грамот. Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, я бы сказал, что оно навечно вписано в культурный код новгородца. Никто из тех, кому дорога эта земля, кто хотел бы ее понять, не мог пройти мимо его замечательных лекций и книг. Мы скорбим…Нужно подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле", — написал Никитин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, губернатор и члены правительства региона выразили соболезнования родным и близким Зализняка.

С 1982 года Зализняк вел систематическую работу по изучению языка берестяных грамот, как уже известных, так и вновь найденных в ходе ведущихся в Новгородской области раскопок. Он является соавтором издания "Новгородские грамоты на бересте". Обобщающим трудом академика в этой области стала книга "Древненовгородский диалект". В 2000 году при раскопках в Великом Новгороде была обнаружена древнейшая книга Руси — Новгородский кодекс. Зализняк многие годы посвятил реконструкции "скрытых" текстов этой находки.

Академик Андрей Зализняк — лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследованию новгородских берестяных грамот. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи "Слова о полку Игореве". В 2008 году Зализняк был удостоен Государственной премии РФ, в 2008 году — высшей награды РАН, Большой золотой медали имени Ломоносова.