Стало известно, где пройдет прощание с академиком Зализняком

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Прощание с выдающимся ученым Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, сообщил РИА Новости декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

В воскресенье стало известно о кончине Зализняка на 83-м году жизни.

"Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем", — сказал Тучков.

Он также отметил, что вклад Зализняка в науку был огромен. По его словам, роль, которую ученый сыграл в изучении Новгорода, берестяных грамот, позволяет расширить и увеличить знания о Новгороде.

"Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал. Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны — действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры", — сказал Тучков.

Андрей Зализняк — лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследованию новгородских берестяных грамот. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи "Слова о полку Игореве".