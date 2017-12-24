Спутникам ГЛОНАСС "обновят прошивку"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Контрольный документ для сигналов спутников "Глонасс-М" планируют обновить в 2018 году, радиоволны станут менее подвержены изменениям при прохождении через различные слои атмосферы, следует из статьи, опубликованной в корпоративной газете предприятия — производителя спутников "ИСС имени Решетнева" "Сибирский спутник".

Ее авторы — генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин, гендиректор "ИСС" Николай Тестоедов и гендиректор "Российских космических систем" Андрей Тюлин.

"Космические аппараты "Глонасс-М", которые сейчас составляют основу орбитальной группировки, с учетом наземного резерва в шесть космических аппаратов будут преобладать еще не менее восьми лет, поэтому в 2018 году планируется выпуск новой редакции интерфейсного контрольного документа для сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 ГЛОНАСС — он определит рекомендуемые модели учета тропосферной и ионосферной рефракции", — пишет издание.

Ионосферная и тропосферная рефракции — явления преломления радиоволн спутниковых сигналов, попадающих из космоса в атмосферу Земли, искажающие точность измерений.

Навигационные "информационные сообщения", передаваемые спутниками, — суперкадры, имеют резервные разряды, в которых теперь будет прописана модель ионосферы. Учет факторов, влияющих на искажение радиоволны, должен будет позволить уменьшить воздействие ионосферной рефракции на 70 процентов, а тропосферной — практически на 80.