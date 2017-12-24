РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Раньше, чаще, больше: ноу-хау ростовских ученых в получении черной икры

03:0724.12.2017
(обновлено: 17:07 24.12.2017)
10142269
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИкра осетровых рыб. Архивное фотоИкра осетровых рыб. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Осетровые в лаборатории аквакультуры Южного научного центра (ЮНЦ) РАН в Ростовской области созревают в два раза быстрее, чем в природе, и повторность нереста у них чаще. Исследования ученых направлены не только на получение большего объема икры, но и на восстановление популяции краснокнижных рыб.

Лов корюшки на Ладожском озере
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Повелители рыб. Особенности национальной рыбалки

В погоне за прибылью браконьеры поставили почти все виды осетровых на грань исчезновения, сократив их поголовье в десятки раз. При этом цена на икру, большая часть которой продается на черном рынке, составляет уже не менее 40 тысяч рублей за килограмм.

О том, чего уже удалось добиться в восстановлении популяции осетровых, какова в этом роль генетиков и какие перспективы откроет создание криобанка икры, сотрудники лаборатории рассказали корреспонденту РИА Новости.

Комплексная работа

В то время, когда лаборатория только начинала свою работу, туда завезли около 70 штук трех-пятиграммовой молоди. Сегодня в аквариальном комплексе насчитывается уже более 600 экземпляров разновозрастных рыб. Большинство из них — представители осетровых: стерлядь, севрюга, русский  и русско-сибирский осетр, а также гибриды бестер (белуга — мать, стерлядь — отец) и стербел (стерлядь — мать, белуга — отец). Вес отдельных особей достигает 24 килограммов.

Исследования ученых в лаборатории проводятся комплексно и направлены как на отработку технологий товарного выращивания осетровых, так и на сохранение их биоразнообразия.

"Эта работа нужна для снижения нагрузки на естественную популяцию и сохранения видового разнообразия рыб. Наши отработанные технологии уже успешно применяются рыбоводческими хозяйствами", — пояснил РИА Новости председатель ЮНЦ РАН академик Геннадий Матишов.

Лосось. Архивное фото.
© Fotolia / Witold Krasowski
"Русская аквакультура": лососевые фермы на излете Гольфстрима

Вдвое раньше

Так, в лаборатории уже завершены разработки по ускоренному воспроизводству стерляди. Если в природе эта рыба впервые дает потомство лишь с четырех-пяти лет, то ученым удалось добиться ее созревания уже в два года. Скорость роста русского осетра также увеличена примерно вдвое — с 9-12 лет на воле до четырех-пяти лет в аквакомплексе.

Такой результат удалось получить благодаря созданию специального температурного режима, особенностям кормления и гидрохимическим показателям среды. Например, чтобы особь созрела, в природе она должна пережить определенное количество лет и зим, поэтому, если поддерживать температуру воды в бассейнах довольно высокой, рыба быстрее набирает "градусодни" и созревает.

Раннему созреванию также способствуют корма с высоким содержанием белка. "Более того, изучая биоритмы рыб, мы заметили, что если суточную норму корма распределить не равномерно, а давать его больше утром и вечером, а днем меньше, то темп роста ускоряется на 30%", — рассказала завотделом водных биологических ресурсов бассейнов южных морей ЮНЦ РАН, доктор биологических наук Елена Пономарева.

Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон
© РИА Новости / Виталий Аньков
Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон
Плодовитость

Эти же приемы наряду с селекционным отбором в итоге привели к тому, что повторность нереста стала вдвое чаще, чем в природе. У стерляди — дважды в год, у гибридов — раз в 8-10 месяцев. При этом ученые были заинтересованы в выявлении так называемых хозяйственно ценных признаков, то есть заблаговременном определении того, будет ли особь давать много икры или нет.

Генетики исследовали пробы, взятые от плодовитых и неплодовитых рыб, и выявили устойчивые закономерности в ДНК.

"Это значит, что теперь с точностью около 80% мы можем на ранней стадии определять, будет ли рыба успешна с точки зрения получения икры", — пояснил старший научный сотрудник отдела водных биоресурсов бассейнов южных морей ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Матвей Коваленко.

Применение этой технологии, когда она будет доработана, позволит в разы повысить эффективность получения икры, поскольку фермер, приобретя рыбу, сможет при помощи несложных анализов рассортировать особей: одних оставить для икорного стада, других — только для товарного выращивания.

Чешский супермаркет
© РИА Новости / Александр Куранов
Дай им, Боже, что нам негоже: в ЕС признали факты "пищевого апартеида"
Тонкие игры

При этом если над данной технологией в той или иной степени трудятся и другие российские лаборатории, то в ЮНЦ есть и абсолютные ноу-хау. Например, схема подготовки к нересту. Дело в том, что в условиях неестественной среды рыба дезориентирована, и часто возникают ситуации, когда икра уже сформирована, но уйти на нерест она не может.

"Чтобы этого не произошло, особей с нужной стадией зрелости икры мы помещаем в отдельный бассейн, и начинаются тонкие игры — температура воды понижается, рыба вводится в зимовку, а потом для нее наступает весна и время нереста", — рассказал Коваленко.

Икру получают прижизненно методом так называемого сцеживания. После чего рыбу отправляют обратно в общий бассейн. Объем икры, который дает сегодня каждая из лабораторных особей, составляет от 10 до 15% от массы тела. Полученная икра используется для обучения студентов и исследований.

Товары без ГМО в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Россия в ближайшие 100 лет сможет спокойно обойтись без ГМО, считают ученые
Криобанк

Одно из направлений исследовательской деятельности — создание криобанка репродуктивных клеток. Речь идет о заморозке спермы и икры в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Цель разработок заключается в том, чтобы после размораживания клетки были жизнеспособны, что позволило бы сохранить биоразнообразие краснокнижных рыб.

На сегодняшний день ученым ЮНЦ уже удалось добиться консервации половых клеток самцов осетровых. При этом в результате применения метода электростимуляции во время добавления в клетки криопротекторов (веществ, которые позволяют сохранять жизнеспособность клеток при низких температурах) их выживаемость при размораживании выросла со стандартных 40% до 96%.

Однако над замораживанием икры работа еще продолжается. В связи с большим размером клеток осетровых сохранить ее в азоте очень сложно, и добиться этого в лаборатории смогли лишь однажды. Когда методика будет отработана, ученые рассчитывают создать первый в России промышленный криобанк осетровых.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Вишневскийgroznov.sania
groznov.sania, Приезжай к нам на Сахалин...
07:30
24.12.2017
ОтветитьНе отвечать
groznov.sania
Я всего пару раз в жизни ел настоящую икру, вкусная, зараза.
03:19
24.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена