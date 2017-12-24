Раньше, чаще, больше: ноу-хау ростовских ученых в получении черной икры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Осетровые в лаборатории аквакультуры Южного научного центра (ЮНЦ) РАН в Ростовской области созревают в два раза быстрее, чем в природе, и повторность нереста у них чаще. Исследования ученых направлены не только на получение большего объема икры, но и на восстановление популяции краснокнижных рыб.

В погоне за прибылью браконьеры поставили почти все виды осетровых на грань исчезновения, сократив их поголовье в десятки раз. При этом цена на икру, большая часть которой продается на черном рынке, составляет уже не менее 40 тысяч рублей за килограмм.

О том, чего уже удалось добиться в восстановлении популяции осетровых, какова в этом роль генетиков и какие перспективы откроет создание криобанка икры, сотрудники лаборатории рассказали корреспонденту РИА Новости.

Комплексная работа

В то время, когда лаборатория только начинала свою работу, туда завезли около 70 штук трех-пятиграммовой молоди. Сегодня в аквариальном комплексе насчитывается уже более 600 экземпляров разновозрастных рыб. Большинство из них — представители осетровых: стерлядь, севрюга, русский и русско-сибирский осетр, а также гибриды бестер (белуга — мать, стерлядь — отец) и стербел (стерлядь — мать, белуга — отец). Вес отдельных особей достигает 24 килограммов.

Исследования ученых в лаборатории проводятся комплексно и направлены как на отработку технологий товарного выращивания осетровых, так и на сохранение их биоразнообразия.

"Эта работа нужна для снижения нагрузки на естественную популяцию и сохранения видового разнообразия рыб. Наши отработанные технологии уже успешно применяются рыбоводческими хозяйствами", — пояснил РИА Новости председатель ЮНЦ РАН академик Геннадий Матишов.

Вдвое раньше

Так, в лаборатории уже завершены разработки по ускоренному воспроизводству стерляди. Если в природе эта рыба впервые дает потомство лишь с четырех-пяти лет, то ученым удалось добиться ее созревания уже в два года. Скорость роста русского осетра также увеличена примерно вдвое — с 9-12 лет на воле до четырех-пяти лет в аквакомплексе.

Такой результат удалось получить благодаря созданию специального температурного режима, особенностям кормления и гидрохимическим показателям среды. Например, чтобы особь созрела, в природе она должна пережить определенное количество лет и зим, поэтому, если поддерживать температуру воды в бассейнах довольно высокой, рыба быстрее набирает "градусодни" и созревает.

Раннему созреванию также способствуют корма с высоким содержанием белка. "Более того, изучая биоритмы рыб, мы заметили, что если суточную норму корма распределить не равномерно, а давать его больше утром и вечером, а днем меньше, то темп роста ускоряется на 30%", — рассказала завотделом водных биологических ресурсов бассейнов южных морей ЮНЦ РАН, доктор биологических наук Елена Пономарева.

Эти же приемы наряду с селекционным отбором в итоге привели к тому, что повторность нереста стала вдвое чаще, чем в природе. У стерляди — дважды в год, у гибридов — раз в 8-10 месяцев. При этом ученые были заинтересованы в выявлении так называемых хозяйственно ценных признаков, то есть заблаговременном определении того, будет ли особь давать много икры или нет.

Генетики исследовали пробы, взятые от плодовитых и неплодовитых рыб, и выявили устойчивые закономерности в ДНК.

"Это значит, что теперь с точностью около 80% мы можем на ранней стадии определять, будет ли рыба успешна с точки зрения получения икры", — пояснил старший научный сотрудник отдела водных биоресурсов бассейнов южных морей ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Матвей Коваленко.

Применение этой технологии, когда она будет доработана, позволит в разы повысить эффективность получения икры, поскольку фермер, приобретя рыбу, сможет при помощи несложных анализов рассортировать особей: одних оставить для икорного стада, других — только для товарного выращивания.

При этом если над данной технологией в той или иной степени трудятся и другие российские лаборатории, то в ЮНЦ есть и абсолютные ноу-хау. Например, схема подготовки к нересту. Дело в том, что в условиях неестественной среды рыба дезориентирована, и часто возникают ситуации, когда икра уже сформирована, но уйти на нерест она не может.

"Чтобы этого не произошло, особей с нужной стадией зрелости икры мы помещаем в отдельный бассейн, и начинаются тонкие игры — температура воды понижается, рыба вводится в зимовку, а потом для нее наступает весна и время нереста", — рассказал Коваленко.

Икру получают прижизненно методом так называемого сцеживания. После чего рыбу отправляют обратно в общий бассейн. Объем икры, который дает сегодня каждая из лабораторных особей, составляет от 10 до 15% от массы тела. Полученная икра используется для обучения студентов и исследований.

Одно из направлений исследовательской деятельности — создание криобанка репродуктивных клеток. Речь идет о заморозке спермы и икры в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Цель разработок заключается в том, чтобы после размораживания клетки были жизнеспособны, что позволило бы сохранить биоразнообразие краснокнижных рыб.

На сегодняшний день ученым ЮНЦ уже удалось добиться консервации половых клеток самцов осетровых. При этом в результате применения метода электростимуляции во время добавления в клетки криопротекторов (веществ, которые позволяют сохранять жизнеспособность клеток при низких температурах) их выживаемость при размораживании выросла со стандартных 40% до 96%.

Однако над замораживанием икры работа еще продолжается. В связи с большим размером клеток осетровых сохранить ее в азоте очень сложно, и добиться этого в лаборатории смогли лишь однажды. Когда методика будет отработана, ученые рассчитывают создать первый в России промышленный криобанк осетровых.