Япония запустила ракету-носитель с двумя спутниками на борту

ТОКИО, 23 дек — РИА Новости. Япония запустила в космос спутники "Сикисаи" (GCOM-C) и "Цубамэ" (SLATS) с помощью ракеты-носителе Н-2А, японское аэрокосмическое агентство JAXA вело прямую трансляцию запуска.

Как сообщили РИА Новости ранее в JAXA, метеорологический спутник "Сикисаи" (Global Change Observation Mission, GCOM) будет выведен на орбиту на высоте 800 километров, в его задачи входят замеры микроскопической пыли в атмосфере и облаках. Кроме того, он должен будет измерить степень поглощения двуокиси углерода растениями, чтобы выяснить, как это влияет на содержание этого газа в атмосфере.

Спутник "Цубамэ" (Super Low Altitude Test Satelite, SLATS) — экспериментальный. С его помощью ученые хотят выяснить насколько стабильно он способен работать на низких орбитах высотой 200-300 километров, где высоко сопротивление атмосферы.

Особенностью запуска является то, что спутники будут отделены в разное время и на разных орбитах.