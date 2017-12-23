В США скончался астронавт, первым вышедший в космос без страховки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США, сообщило НАСА.
Брюс Маккэндлесс служил в качестве пилота ВМС США и позднее вошел в набор астронавтов НАСА, а также участвовал в монтаже крупнейшего космического телескопа "Хаббл".
Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс совершил выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU, позволяющей астронавтам передвигаться в космическом пространстве.
Продолжительность свободного полета Маккэндлесса без технической связи с кораблем составила около шести часов. При этом ему удалось отлететь от корабля на более чем 90 метров. Позднее НАСА запретило использовать установку, считая ее слишком опасной.