МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии – лето, произойдет 21 декабря 2017 года в 19:28 мск, говорится в сообщении Московского планетария.

"В этот день Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. Над столицей России Солнце взойдет над горизонтом в 8.57 и зайдет в 15.58 мск, продолжительность светового дня составит 7 часов. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Москве длится 17 часов 34 минуты", — отмечают астрономы.

В день зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов (на широте Москвы). Солнце будет находиться в созвездии Стрельца. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. А 21 декабря в полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли.

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь. Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех 24 часов. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней — со 2 декабря по 10 января. Ее пик приходится на 21-22 декабря. На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и нет сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

На протяжении тысячелетий этот день имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход или заход Солнца в день зимнего солнцестояния. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой. Отныне день будет расти, а ночь сокращаться.

На Руси с днем зимнего солнцестояния был связан особый обряд. К царю на поклон шел звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Как говорит народная пословица: "Солнце – на лето, зима — на мороз". В эти морозные дни наши предки делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костер, водили хороводы, соревновались в силе. По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.