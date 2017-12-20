РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи выяснили, куда пропали последние запасы воды на Марсе

21:0020.12.2017
(обновлено: 21:50 20.12.2017)
02450
© Фото : NASA/JPL/University of ArizonaСледы потоков воды в кратере на МарсеСледы потоков воды в кратере на Марсе
© Фото : NASA/JPL/University of Arizona

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Последние остатки марсианских рек и океанов могли не испариться в космос, а в буквальном смысле впитаться в его горные породы и изменить их химический состав, окрасив планету в красный цвет, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Снимок поверхности Марса с зонда Mars Odyssey. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech
Планетологи нашли залежи воды на экваторе Марса
"Круговорот пород в недрах Земли препятствует резким изменениям в концентрации воды на поверхности планеты, так как "лишняя" влага выводится из пород до того, как они достигают мантии. На Марсе его нет, и его воды постоянно взаимодействовали с "сухими" базальтовыми лавами, формируя богатые водой минералы. В результате этого облик Марса поменялся, и планета стала сухой и безжизненной", — заявил Джон Уэйд (Jon Wade) из Оксфордского университета (Великобритания).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Геологи выяснили, может ли вода существовать на Марсе сегодня

Уэйд и его коллеги обратили внимание на одну интересную особенность древнейших марсианских метеоритов – их породы совершенно не похожи ни по цвету, ни по структуре и составу на те минералы, которые сегодня находят на поверхности Марса роверы Curiosity и Opportunity. В частности, в них содержится большое количество так называемых основных горных пород, и крайне мало соединений с большим количеством атомов кислорода и других окислителей.

Это натолкнуло их на мысль, что химический состав пород на Марсе мог заметно поменяться в последние 4 миллиарда лет под воздействием космических лучей, солнечного ветра и жидкой воды, большие запасы которой должны были присутствовать на планете в момент "катапультирования" этих метеоритов.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как вода могла взаимодействовать с породами, аналоги которых содержатся в метеоритах, и подсчитали объем воды, который те могли поглотить и удерживать внутри себя по мере погружения в недра Марса. Это позволило им понять, куда исчезла его вода и найти главного "виновника" этой пропажи – оксид железа.

Марс сегодня и океаны Марса в прошлом
© Wei Luo, Northern Illinois University
Планетологи раскрыли секрет появления каналов на Марсе

Как обнаружили ученые, марсианские базальты и другие основные породы будут поглощать воду и взаимодействовать с ней гораздо активнее, чем их "кузены" с Земли, так как они содержат в себе почти в два раза больше окиси железа, чем аналогичные минералы на нашей планете. Благодаря этому недра Марса превращаются в своеобразную губку, которая постоянно впитывает в себя воду и почти не возвращает ее назад из-за того, что на красной планете отсутствует тектоника.

В результате этого большая часть вод Марса, как считает Уэйд, не испарилась в космос, как считает сегодня большинство планетологов, а "утекла" в его недра, где она скрывается до сих пор. Следующий ровер НАСА, как надеются авторы статьи, поможет проверить так ли это или нет.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена