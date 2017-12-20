Геологи выяснили, куда пропали последние запасы воды на Марсе

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Последние остатки марсианских рек и океанов могли не испариться в космос, а в буквальном смысле впитаться в его горные породы и изменить их химический состав, окрасив планету в красный цвет, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Круговорот пород в недрах Земли препятствует резким изменениям в концентрации воды на поверхности планеты, так как "лишняя" влага выводится из пород до того, как они достигают мантии. На Марсе его нет, и его воды постоянно взаимодействовали с "сухими" базальтовыми лавами, формируя богатые водой минералы. В результате этого облик Марса поменялся, и планета стала сухой и безжизненной", — заявил Джон Уэйд (Jon Wade) из Оксфордского университета (Великобритания).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Уэйд и его коллеги обратили внимание на одну интересную особенность древнейших марсианских метеоритов – их породы совершенно не похожи ни по цвету, ни по структуре и составу на те минералы, которые сегодня находят на поверхности Марса роверы Curiosity и Opportunity. В частности, в них содержится большое количество так называемых основных горных пород, и крайне мало соединений с большим количеством атомов кислорода и других окислителей.

Это натолкнуло их на мысль, что химический состав пород на Марсе мог заметно поменяться в последние 4 миллиарда лет под воздействием космических лучей, солнечного ветра и жидкой воды, большие запасы которой должны были присутствовать на планете в момент "катапультирования" этих метеоритов.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как вода могла взаимодействовать с породами, аналоги которых содержатся в метеоритах, и подсчитали объем воды, который те могли поглотить и удерживать внутри себя по мере погружения в недра Марса. Это позволило им понять, куда исчезла его вода и найти главного "виновника" этой пропажи – оксид железа.

Как обнаружили ученые, марсианские базальты и другие основные породы будут поглощать воду и взаимодействовать с ней гораздо активнее, чем их "кузены" с Земли, так как они содержат в себе почти в два раза больше окиси железа, чем аналогичные минералы на нашей планете. Благодаря этому недра Марса превращаются в своеобразную губку, которая постоянно впитывает в себя воду и почти не возвращает ее назад из-за того, что на красной планете отсутствует тектоника.

В результате этого большая часть вод Марса, как считает Уэйд, не испарилась в космос, как считает сегодня большинство планетологов, а "утекла" в его недра, где она скрывается до сих пор. Следующий ровер НАСА, как надеются авторы статьи, поможет проверить так ли это или нет.