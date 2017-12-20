Звуки секс-оргий рыб оглушают дельфинов, заявляют ученые

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нерест одного из вида американских морских рыб оказался столь громким, что его звуки в буквальном смысле оглушают дельфинов и любых других морских хищников, осмеливающихся приблизиться к "оргии" этих рыб, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Эти нересты можно назвать одним из самых громких событий на Земле, в которых принимают участие животные. Более того, это самые громкие звуки, которые когда-либо издавали рыбы на нашей планете. Даже с большого расстояния то место, где спариваются эти рыбы, звучит так, как будто там находится переполненный футбольный стадион или очень громкий улей пчел", — рассказывает Тимоти Роуэлл (Timothy Rowell) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США), чьи слова приводит интернет-портал Phys.org.

Многие сухопутные и морские животные используют крайне необычные методы привлечения внимания особей противоположного пола, помимо своей внешности. К примеру, многие тропические лягушки забираются в дупла деревьев и используют их для усиления своих брачных серенад, а слоны "общаются" с самками и передают информацию о себе на большие расстояния при помощи топота.

Одним из самых "громких" примеров подобного поведения, как отмечает Роуэлл, является нерест судачьих горбылей – североамериканских морских рыб, научившихся использовать свой плавательный пузырь для того, чтобы воспроизводить серии очень громких и резких звуков.

Как шутит Роуэлл, даже один горбыль может выдавать брачные "серенады", напоминающие пулеметную очередь по своей громкости и общему звучанию, а огромные массы этих рыб, собирающиеся каждую весну в устье реки Колорадо у берегов Калифорнии, устраивают сверхгромкий "концерт".

Эти звуки привлекают внимание не только самок, но и рыбаков, корпуса чьих лодок в буквальном смысле начинают вибрировать после начала сезона размножения у горбылей. Ученых заинтересовало то, слышат ли эти звуки дельфины, морские львы и другие хищники, и могут ли их уши выдержать столь мощную нагрузку.

Для этого Роуэлл и его коллеги совершили несколько экспедиций на нерестилища горбылей у берегов Калифорнии и записали их брачные "песнопения" и звуки спаривания, используя подводные микрофоны. Анализ этих записей быстро показал, что ни одно животное, скорее всего, не смогло бы выдержать подобной нагрузки – сила звука в некоторых случаях превышала 190 децибел, что значительно громче рева турбины реактивного самолета.

По последствиям для человека прослушивание подобного "концерта" примерно эквивалентно тому, если бы рядом с его ушами взорвалась граната или небольшая бомба. Иными словами, если в "оргию" горбылей попытается вмешаться дельфин или тюлень, то они практически сразу оглохнет и начнет испытывать сильнейшую боль.

Что интересно, Роуэлл и его коллеги нередко замечали группы дельфинов и морских львов, курсировавших на небольшом расстоянии от нерестилища рыб. Пока не понятно, пытаются ли они проникнуть внутрь скопления горбылей или просто вылавливают тех самцов и самок, которые плывут в эту точку со всех уголков Тихого океана.

Зачем рыбам производить столь сильный шум? Как считают ученые, этот сверхмощный "хор" является продуктом полового отбора, который заставил предков горбылей вырабатывать все более и более громкие звуки для привлечения самок в переполненном нерестилище, где присутствуют миллионы конкурентов и где ничего нельзя увидеть.

