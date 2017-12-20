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РИА Наука
РИА Наука

Гены заставляют маленьких детей становиться задирами, заявляют ученые

12:4120.12.2017
(обновлено: 12:42 20.12.2017)
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© Fotolia / Monkey BusinessМальчики дерутся на школьной площадкеМальчики дерутся на школьной площадке
© Fotolia / Monkey Business

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Необычно высокий уровень агрессии у ребенка в первые шесть лет его жизни имеет преимущественно генетические корни, заявляют российские и зарубежные биологи и психологи в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Дети, архивное фото
© Fotolia / Kathleen Rekowski
Ученые научились предсказывать антисоциальное поведение детей
"Мы часто забываем, что агрессия и агрессивное поведение является одним из важнейших элементов социального развития ребенка. Дети наиболее агрессивно ведут себя по отношению к сверстникам в то время, когда им исполняется 2-4 года, и впоследствии они постепенно учатся контролировать свои эмоции, сообщать о них окружающим и справляться с конфликтами", — рассказывает Стефан Пакин (Stephane Paquin) из университета Монреаля (Канада).

В последние годы ученые активно дискутируют о том, насколько сильно на поведение человека влияет общество и среда, в которой он живет, и как сильно его эмоциями и импульсами "дирижируют" гены и особенности в работе его мозга. Открытие таких генов, связанных с рисковым поведением и склонностью к совершению преступлений, может в корне поменять то, как работает система правосудия и наказаний во всех государствах мира.

Пока у нейрофизиологов, психологов и других профильных специалистов нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, им удалось открыть несколько десятков генов, определенные версии которых связаны с повышенной склонностью к риску, импульсивному поведению и насилию, а с другой – однозначной связи между "генетикой" и поведением найти так и не удалось.

Работа лаборатории по исследованию ДНК
© Fotolia / angellodeco
Ученые: открытие "генов преступника" не повлияет на систему правосудия

Пакин и его коллеги, в том числе ученые из Томского государственного университета, попытались выяснить, чем обусловлены различия в поведении маленьких детей. Часть из них, вне зависимости от пола, уровня физического развития и других анатомических черт, ведет себя особенно агрессивно по отношению к сверстникам, тогда как другие или только отвечают на агрессию подобных забияк, или ведут себя пассивно в любых ситуациях.

Для ответа на этот вопрос ученые набрали две группы из примерно двух сотен детей в возрасте от шести до 12 лет, живущих в Квебеке, одна из которых состояла из однояйцевых близнецов, обладающих идентичной ДНК и одинаковым набором мутаций, а вторая – из обычных близнецов, имевших разные геномы.

Проанализировав и сравнив их геномы, ученые сопоставили эти различия с тем, что учителя из школ рассказывали о поведении близнецов и их отношениях со сверстниками. Это сравнение позволило команде Пакина выяснить, как сильно особенности в структуре генов влияют на поведение маленьких детей и их агрессивность.

Дети, архивное фото
© Fotolia / Kathleen Rekowski
Ученые научились предсказывать антисоциальное поведение детей

Как оказалось, "генетика" играла существенную роль в том, насколько агрессивными были дети – в среднем, мутации в различных генах, связанных с работой мозга, объясняли примерно 60% вариаций в их поведении, а остальные 40% приходились на различные факторы среды. Среди маленьких детей доля генов была заметно выше и подходила к 100%, а среди подростков их роль снижалась почти до нуля.

Подобные изменения, как считает ученый, говорят о том, что работа мозга детей кардинально перестраивается в эти годы жизни, и что изучение этой перестройки может помочь и нейрофизиологам, и психологам раскрыть многие тайны того, что отличает подростка от ребенка. Вдобавок, изучение социальных факторов, влияющих на уровень агрессии, может подсказать ученым, что превращает детей в хулиганов и жертв насилия и как этого можно избежать.

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