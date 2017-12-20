РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые раскрыли противораковые свойства пчелиного яда

11:4220.12.2017
(обновлено: 12:08 20.12.2017)
033942
© AFP 2017 / Felix Kästle / dpaПчела внутри цветка, ГерманияПчела внутри цветка, Германия
© AFP 2017 / Felix Kästle / dpa

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Биологи из Нижегородского государственного университета раскрыли противораковые свойства пчелиного яда и создали препарат, который подавляет рост некоторых типов опухолей. Об этом они заявили на Международном конгрессе по пчеловодству в Стамбуле.

Оса вида Polybia paulista, чей яд избирательно уничтожает раковые клетки
© Фото : Prof. Mario Palma/Sao Paulo State University
Ученые выяснили, как яд бразильской осы "чисто" убивает раковые клетки
"Сейчас мы проводим эксперименты с препаратом, который включает в себя хитозан, наночастицы золота и яд пчел. Мы показали, что этот состав, разработанный коллегами с химического факультета НГУ, подавляет рост злокачественных опухолей. Мы проверяем работу этого препарата на крысах уже несколько лет, и хотя его окончательная проверка потребует еще много времени, мы с нетерпением ждем того дня, когда он начнет спасать жизни онкобольных", — рассказала Анна Дерюгина, биолог из Института биологии и биомедицины НГУ.

В последние годы ученые активно интересуются тем, как различные яды и вытяжки из животных и растений действуют на здоровые и раковые клетки. Эти эксперименты уже привели к нескольким интересным открытиям – так, примерно семь лет назад исследователи обнаружили, что яд бразильской осы Polybia paulista может уничтожать раковые клетки, буквально разрывая их на части, но не задевает здоровые ткани.

Похожие свойства, как оказалось, есть и у веществ, которые содержатся во многих растениях, даже в петрушке или укропе. Эти молекулы могут блокировать работу белков, отвечающих за деление клеток, что позволяет затормозить рост опухоли, помогает иммунной системе бороться с ней и не вызывает новые мутации в раковых клетках.

Биологи и химики из Нижегородского государственного университета уже несколько лет пытаются найти подобные вещества в яде обычных медоносных пчел и создать их синтетические аналоги. К примеру, такие свойства они обнаружили у фермента меллитина, ключевого токсина пчелиного яда.

Петрушка и укроп на кухонном столе
© Fotolia / gossip7
Ученые из России превратили петрушку и укроп в лекарства от рака

Это вещество, как недавно выяснили ученые, может проникать в митохондрии раковых клеток ("энергостанции" всех живых организмов) и заставлять их вырабатывать  особый сигнал, который заставляет рак самоуничтожиться. Это резко замедляет рост опухоли и продлевает жизнь ее носителю.

Помимо борьбы с раком, меллитин и другие компоненты пчелиного яда, как отмечает Дерюгина, могут найти применение в борьбе с диабетом второго типа, воспалениями и даже в качестве средства для ускоренного восстановления физического состояния спортсменов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена