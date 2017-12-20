МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Биологи из Нижегородского государственного университета раскрыли противораковые свойства пчелиного яда и создали препарат, который подавляет рост некоторых типов опухолей. Об этом они заявили на Международном конгрессе по пчеловодству в Стамбуле.

"Сейчас мы проводим эксперименты с препаратом, который включает в себя хитозан, наночастицы золота и яд пчел. Мы показали, что этот состав, разработанный коллегами с химического факультета НГУ, подавляет рост злокачественных опухолей. Мы проверяем работу этого препарата на крысах уже несколько лет, и хотя его окончательная проверка потребует еще много времени, мы с нетерпением ждем того дня, когда он начнет спасать жизни онкобольных", — рассказала Анна Дерюгина, биолог из Института биологии и биомедицины НГУ.

В последние годы ученые активно интересуются тем, как различные яды и вытяжки из животных и растений действуют на здоровые и раковые клетки. Эти эксперименты уже привели к нескольким интересным открытиям – так, примерно семь лет назад исследователи обнаружили, что яд бразильской осы Polybia paulista может уничтожать раковые клетки, буквально разрывая их на части, но не задевает здоровые ткани.

Похожие свойства, как оказалось, есть и у веществ, которые содержатся во многих растениях, даже в петрушке или укропе. Эти молекулы могут блокировать работу белков, отвечающих за деление клеток, что позволяет затормозить рост опухоли, помогает иммунной системе бороться с ней и не вызывает новые мутации в раковых клетках.

Биологи и химики из Нижегородского государственного университета уже несколько лет пытаются найти подобные вещества в яде обычных медоносных пчел и создать их синтетические аналоги. К примеру, такие свойства они обнаружили у фермента меллитина, ключевого токсина пчелиного яда.

Это вещество, как недавно выяснили ученые, может проникать в митохондрии раковых клеток ("энергостанции" всех живых организмов) и заставлять их вырабатывать особый сигнал, который заставляет рак самоуничтожиться. Это резко замедляет рост опухоли и продлевает жизнь ее носителю.

Помимо борьбы с раком, меллитин и другие компоненты пчелиного яда, как отмечает Дерюгина, могут найти применение в борьбе с диабетом второго типа, воспалениями и даже в качестве средства для ускоренного восстановления физического состояния спортсменов.