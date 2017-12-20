Российские ученые "вырастили" костную оболочку на титановых имплантатах

ТОМСК, 20 дек – РИА Новости. Ученые Инженерной школы ядерных технологий и Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета (участник федеральной программы "5-100") совместно с ведущими экспертами в области медицинского материаловедения из Университета Дуйсбурга (Германия), Технологического института Карлсруэ (Германия) и Калифорнийского университета Риверсайда (США) разработали способ синтеза нанотрубок из диоксида титана с нанесением кальций-фосфатных покрытий, идентичных по своему составу человеческой кости. Благодаря таким покрытиям можно будет улучшить приживаемость титановых костных имплантатов и обеспечить новый канал для доступа лекарственных средств.
Как отмечают авторы разработки, титан сегодня широко используется для изготовления имплантатов, но он значительно тверже костной ткани из-за разных значений упругости. При движении пациента титан забирает на себя больше механической нагрузки, чем кости, что может привести к разрушению костной ткани.
Нанотрубки представляют собой полые цилиндры из диоксида титана длиной от нескольких десятков нанометров до 8-10 микрометров. Их также можно синтезировать и на поверхностях других сплавов. Чтобы организм пациента не отторгал чужеродный имплантат, нанотрубки делают идентичными по своему составу человеческой кости, нанося на них покрытия из кальций-фосфата или гидроксиапатита. Кальций и фосфор, входящие в состав кальций-фосфата, – основа неорганической фазы костной ткани. Гидроксиапатит, тоже относящийся к классу кальций-фосфатов, является основной минеральной составляющей костей и зубов.
Полые внутри нанотрубки идеально подходят также для того, чтобы загружать в них лекарственные вещества, доставляя их в нужный участок организма вместе с имплантатом.
"Нанотрубки позволяют контролировать скорость доставки лекарственных средств в организм пациента, – объясняет научный руководитель проекта, начальник Центра технологий ТПУ Роман Сурменев. – Если покрыть их аморфным кальций-фосфатом, можно добиться растворения лекарства в срок от недели до месяца. Если нужен пролонгированный эффект, например, чтобы лекарство постепенно поступало в организм в течение года, можно покрыть нанотрубки гидроксиапатитом, состав которого представляет собой структурно упорядоченные элементы. В перспективе эта технология позволит подходить к лечению и реабилитации каждого пациента персонифицировано, подбирая именно тот тип нанотрубок для имплантатов, который нужен в каждом конкретном случае".