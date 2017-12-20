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РИА Наука
РИА Наука

Российские сейсмологи рассказали о риске сильного землетрясения на Курилах

05:2220.12.2017
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© Фото : Русское географическое общество/Андрей ГорбаньОстров Матуа из Курильской грядыОстров Матуа из Курильской гряды
© Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

ЮЖНО-САХАЛИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Вероятность прогнозируемого японскими учеными мощного землетрясения в Японии и на Курилах в ближайшие 30 лет велика, так как район – сейсмоопасный, однако эти сроки могут сдвигаться, сообщили РИА Новости дальневосточные сейсмологи.

Вид Земли. Архивное фото
© Flickr / NASA Johnson
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Ранее сообщалось, что японские ученые пришли к заключению, что в районе северного острова Хоккайдо и островов Итуруп и Шикотан Курильской гряды ожидается сильнейшее землетрясение магнитудой более 8,8 в течение 30 лет с вероятностью до 40%. Их расчеты основаны на данных о том, что гигантские землетрясения магнитудой выше 8,8 происходят в Курило-Камчатском желобе в среднем раз в 350 лет, а со времени последнего землетрясения прошло уже более 400 лет.

Ожидаемый прогноз

Загрязнение воздуха. Архивное фото
© Fotolia / Николай Григорьев
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Специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня рассказала РИА Новости, что прогноз японских ученых о сильном землетрясении на Курилах в ближайшие 30 лет не стал неожиданным. По ее словам, специалисты давно занимаются долгосрочными прогнозами, немало книг и монографий написано о периодах повторяемости сильных землетрясений. И им давно известно, что в том или ином районе, например, крупные сейсмособытия повторяются раз в 300 – 400 лет. В этом нет ничего нового.

"Мы живем в сейсмоопасном регионе, поэтому вероятность землетрясения, тем более на такой большой срок, как 30 лет, очень высока. Японцы просто лишний раз напомнили нам об этом. Вероятность в 40%, ну, это как 50 на 50 — то ли будет, то ли нет. К таким прогнозам нужно относиться очень аккуратно", — сказала Семеня.

Вероятность есть, но сроки могут сдвинуться

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© AP Photo / Michael Probst
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Как сообщил РИА Новости представитель Регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, подобное сильное землетрясение в ближайшие 30 лет на Курилах вполне возможно.

"Не знаю насчет магнитуды 8,8, но сильное сейсмособытие возможно. Вероятность есть, тем более, что это прогноз японских ученых, которые сведущи в этих вопросах и более развиты в техническом смысле. Чистой закономерности, когда, например, сильное землетрясение происходит раз в 30 лет, нет, но есть примерные сроки, когда активность территории повышается, а затем идет на спад. С точностью до 30 лет определить сложно, этот срок может быть больше или меньше. Прогноз здесь можно дать лишь приблизительно и с примерной максимальной магнитудой", — сказал собеседник.

По его словам, Курилы, Камчатка и Япония, а также все, что южнее, относится к сейсмоопасному району, так как находятся на стыке двух плит.

Специалист отметил, что в случае опасности цунами или просто сильного землетрясения оповестят МЧС, которое в свою очередь распространит информацию среди населения и властей.

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