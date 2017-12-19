Космонавт Рязанский считает, что космос пахнет металлической сваркой

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 19 дек — РИА Новости. Вернувшийся с МКС российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что открытый космос имеет характерный запах металлической сварки.

"Надо сказать, что вопрос "чем пахнет космос?" мы обсуждали всем экипажем на станции. Так вот, для меня это запах металлической сварки, такой специфический оттенок", — отметил Рязанский на пресс-конференции в Звездном Городке.

Его коллеги по работе, ощущавшие "дыхание космического ветра" на станции после пристыковки транспортных кораблей, также высказали свои впечатления.

"У астронавта Джека Фишера он ассоциировался с запахом горящего металла, что, в общем-то, близко к сварке, но у него это было связано с ощущениями в носу, когда резко тормозит поезд: запах горячего рельса. А Рэнди Брезник почему-то сравнил запах космического пространства с грибным супом: но мы решили, что у него что-то не в порядке с обонянием. То есть все-таки большинство сравнило аромат открытого космоса с жженым металлом: он очень специфический, ни с чем не перепутаешь", — рассказал космонавт.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-05" 14 декабря вернул на Землю российского космонавта Сергея Рязанского, американского и итальянского астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи.

Экипаж пробыл на МКС 139 суток. Работу на орбите продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Во вторник к станции пристыковался "Союз МС-07" с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта НАСА Скотта Тингла и астронавта японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи.