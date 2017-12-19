Космонавт Рязанский рассказал, как относится к теории "плоской Земли"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 19 дек — РИА Новости. Вернувшийся с МКС российский космонавт Сергей Рязанский заявил, что с иронией относится к неожиданно набравшей популярность теории "плоской Земли" и воспринимает ее как отличный космический троллинг.

"Что касается так называемой теории "плоской Земли", то это веяние времени. Как легко в соцсетях взять и затроллить какого-нибудь известного человека. "Тролль" же далеко, по лицу ему не дашь. В соцсетях можно оскорблять, при этом чувствуя себя этаким храбрым зайцем, вскочившим на пенек. Поэтому теорию "плоской Земли" я воспринимаю как отличный массовый космический троллинг", — сказал космонавт на пресс-конференции в Звездном Городке.

По его словам, ничего более серьезного за этой теорией не стоит.

"Это попытка похулиганить и посмотреть, а что будет, что на это космонавт ответит. Честно, в соцсетях я не связываюсь, потому что мне жалко своего времени объяснять людям простейшую физику", — пояснил Рязанский.

По мнению космонавта, теория "плоской Земли" похожа на детскую игру "а ты купи слона".

"Началось все это действительно с Запада, наверное, потому, что там нет глубокого фундаментального образования, но обидно, что и в нашей стране эта теория также находит отклик. Это непостижимо, как вообще на полном серьезе в такую чушь можно верить", — отметил Рязанский.

Вместе с тем, по его словам, полученные отклики от последователей в соцсетях, особенно о фотографиях разнообразных мест на Земле, снятых с МКС, очень помогают в повседневной работе на орбите.

"Соцсети — это очень здорово. Я поначалу был их очень большим противником, поскольку ну нет у меня времени их вести, но постепенно втянулся. В ходе полета на МКС я понял, что это отличная психологическая поддержка. Мне приятно читать отзывы. У меня нет времени и сил отвечать всем, кто пишет мне в Instagram, Facebook, Twitter, но это сильная поддержка. Когда ты видишь моментальный отклик кучи народу из разных стран, это очень здорово, какое-то совершенно другое измерение", — заключил Рязанский.