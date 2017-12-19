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РИА Наука
РИА Наука

Биологи выяснили, куда движется эволюция мужчин и женщин

15:4019.12.2017
(обновлено: 16:39 19.12.2017)
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© Fotolia / pict riderЭволюцияЭволюция
© Fotolia / pict rider

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Эволюция человечества не остановилась, и она толкает мужчин в сторону повышения массы тела и ухудшения образования, а женщин – в сторону "среднего" роста и раннего наступления половой зрелости, заявляют генетики в статье журнала PNAS.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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"Мы обнаружили вполне очевидную связь между числом потомков и определенными чертами анатомии и облика мужчин и женщин. К примеру, мужчины с высоким индексом массы тела производят больше детей, чем их более стройные "конкуренты". Аналогичным образом, высокие женщины оставляют меньше детей, чем представительницы слабого пола со средним ростом", — пишут Петер Висшер из университета Квинсленда в Брисбане и его коллеги.

В последние годы ученые ожесточенно спорят о том, остановилась ли эволюция людей после того, как возникли первые цивилизации и их представители перешли к жизни в больших обществах себе подобных.

Некоторые биологи заявляют, что биологическая эволюция Homo sapiens замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и их вероятность продолжить свой род стала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения.

Другие ученые не согласны с этим, и за последние двадцать лет они провели несколько экспериментов и исследований, в рамках которых биологи проверили, как менялся геном человечества в целом на протяжении последних веков и тысячелетий. Они часто приводили к прямо противоположным выводам, что не добавляло уверенности в том, что эволюция продолжается или же что она остановилась.

Биообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida
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Висшер и его коллеги попытались найти следы естественного отбора среди нескольких тысяч британцев, пожертвовавших свою ДНК проекту Biobank. Ученых интересовало то, как различные мелкие вариации в генах и отличительных чертах анатомии и внешности могут влиять на число их детей.

Проводя подобное сравнение, генетики руководствовались простым принципом – гены людей, оставляющих больше потомства, имеют больше шансов выжить и распространиться дальше по популяции, чем ДНК мужчин и женщин, имеющих лишь одного ребенка или не имеющих детей вообще.

Ученики лицея на занятии по математике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали ДНК примерно 500 тысяч человек в возрасте от 50 до 70 лет, принимавших участие в исследованиях в рамках Biobank, и выделили около десятка черт их внешности и анатомии, а также связанные с ними гены, которые влияли на их репродуктивный успех. 

Для этого ученые вычислили типичное число детей, характерное для данного набора британцев, и сопоставили его с тем, как много потомства у людей высокого роста или низкой массы тела. Любые отклонения от "нормы" указали на то, что Висшер и его команда имеют дело с последствиями двух типов естественного отбора – стабилизирующего или направленного.

IQ-тест
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Первый тип отбора связан с наличием своеобразной "золотой середины", к примеру, идеального роста женщины, обладательницы которого будут иметь максимальный успех в деле продолжения рода. Второй работает по принципу "больше – лучше" или "больше – хуже": чем раньше женщина рожает первого ребенка, тем меньше детей у нее в среднем бывает. Аналогичным образом на количество потомства влиял уровень образования, что подтверждает недавние выводы генетиков, наблюдавших за эволюцией жителей Исландии.

Изучение этих факторов, как надеются ученые, поможет эволюционистам понять, что именно управляет сегодня эволюцией человека, и какие социальные факторы, такие как бедность, доступность пищи и образования, могут влиять на ее ход больше всего.

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РИА Наука
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
polesskirobinzon
Лучше пусть анализируют размножение у арабов и китайцев - за ними будущее этой планеты а не за выродившимися британцами.
15:56
19.12.2017
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S F
Они делают выводы об эволюции ЧЕЛОВЕЧЕСТВА на исследовании ДНК небольшого "набора британцев", - умора! Да ЭТО на Нобелевскую тянет!)))))))
15:52
19.12.2017
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