Рогозин представил российскую технологию жидкостного дыхания

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу новейшие российские разработки, в том числе уникальный проект жидкостного дыхания.

Для Вучича провели демонстрацию на собаке: в резервуар со специальной жидкостью поместили таксу, и через несколько минут она освоилась в новой среде и начала дышать нормально.

После этого сотрудники лаборатории вынули животное, вытерли его полотенцем, и глава сербской делегации смог убедиться, что с собакой все в порядке. Вучич погладил пса и заметил, что "очень впечатлен" увиденным.

Эта разработка Фонда перспективных исследований, по словам руководителя проекта Федора Арсеньева, поможет решить сразу несколько важных проблем: например, спасти моряков с терпящей бедствие подлодки.

Дело в том, что на глубинах свыше ста метров быстро подняться на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, когда возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды и убивает человека.

Чтобы этого избежать, на аварийной подлодке можно будет надеть специальный аппарат с жидкостью, которая не содержит азота, и при этом "легкие человека не сжимаются, что позволяет подводнику быстро подняться на поверхность и спастись".

Кроме того, разработка поможет выносить недоношенных детей. Систему также можно будет использовать для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей.

Рогозин подчеркнул, что это лишь одна из разработок созданного в 2012 году ФПИ, специализирующегося на прорывных исследованиях в различных областях науки и техники.

"Тот самый завтрашний день, куда мы стремимся", — отметил вице-премьер.