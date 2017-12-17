На Байконуре запустят ракету-носитель "Союз-ФГ "с новым экипажем МКС

Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, космонавт Роскосмоса, командир ТПК Союз МС-07 Антон Шкаплеров и астронавт НАСА, бортинженер ТПК Союз МС-07 Скотт Тингл во время пресс-конференции участников экипажа МКС на космодроме Байконур. Архивное фото

Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, космонавт Роскосмоса, командир ТПК Союз МС-07 Антон Шкаплеров и астронавт НАСА, бортинженер ТПК Союз МС-07 Скотт Тингл во время пресс-конференции участников экипажа МКС на космодроме Байконур. Архивное фото

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 17 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" и новым экипажем МКС на борту будет запущена в воскресенье в 10.21 мск с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Стыковка со станцией намечена по классической "длинной" схеме — через двое суток 19 декабря в 11.42 мск.

На МКС отправятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В дублирующий состав входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.

Индикатором невесомости у нового экипажа станет маленький игрушечный пудель. Астронавт японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи по прилету на орбиту намерен угостить коллег блюдами японской кухни. На борту "Союза МС-07" на МКС будет доставлена символика Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — уменьшенная копия Кубка Гагарина а также хоккейная шайба.

В феврале 2018 года во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и Александру Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет. Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате экипаж сможет пользоваться интернетом, который в настоящее время приходится каждый раз "одалживать" у NASA.

Российские корабли новой серии МС оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигации, а также модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода.

Кроме того, увеличенная площадь и мощность фотоэлементов позволяет солнечным батареям вырабатывать больше энергии для энергосистем и обогрева находящегося на борту экипажа. При этом на "Союзе МС-07" установлены новые системы связи, пеленгации, бортовых измерений и обеспечения теплового режима, а также модернизированные средства обеспечения приземления.