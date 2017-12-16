Ученые подтвердили сообщения о взрыве "метеорита" в небе над Сочи

СОЧИ, 16 дек — РИА Новости. Болид, падение которого видели в пятницу жители Сочи и окрестностей, был размером с футбольный мяч и сгорел на высоте более 20 километров, рассказал РИА Новости заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского гоуниверситета Александр Иванов.

В пятницу днем в социальных сетях появились сообщения, что в окрестностях Сочи якобы упал метеорит. Пользователи писали о мощном хлопке. Некоторые видели, как в небе "с шипением и шумом пролетел неизвестный объект", другие сообщали о вспышке и полосе. Позже в интернете появилось видео, на котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, однако нет подтверждения, что кадры сняты именно в Сочи. В ГУМЧС и Управление федеральных дорог информации о падении внеземного объекта в Сочи не поступало.

Как рассказал РИА Новости Иванов, с 4 по 17 декабря близ Земли проходит метеорный поток Гемениды, максимум которого пришелся на 13-15 числа.

"Да, действительно, в ночь было отмечено свечение, это входил в атмосферу стандартный болид, размером, может, с футбольный мячик, может, чуть меньше, чуть больше. Он сгорел. В нашей обсерватории мы (камеры) зафиксировали кусочек только, весь в поле зрения он не вошел. Также есть описание из Армавира и Сочи. По этим моментам можно определить, что объект сгорел на высоте где-то 20 с лишним километров", — рассказал агентству Иванов.

Он добавил, что августовские и декабрьские метеорные потоки "иногда дают такие явления", "два-три болида самых ярких входят в атмосферу Земли, в целом до 300 тонн метеорного вещества попадает на Землю в виде пыли, сгорает в атмосфере и оседает".

Самым известным случаем падения метеорита на Землю за последние годы стал челябинский. В феврале 2013 года над территорией Челябинской области пролетел метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света. Близ Челябинска наблюдался мощный взрыв и ударная волна. Позднее были найдены фрагменты метеорита.