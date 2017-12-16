Ученые предложили лечить рак с помощью сперматозоидов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Немецкие ученые научились использовать сперматозоиды для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.
Доксорубицин повсеместно применяется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту. Из-за этого количество процедур химиотерапии строго ограничено. Точечная доставка препарата с помощью сперматозоидов помогла бы избежать негативных последствий при его использовании, считают специалисты.