Командир экспедиции на МКС рассказал об особенностях голосования в космосе

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 16 дек — РИА Новости. Командир новой экспедиции на Международную космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал, как проголосует в космосе на выборах президента РФ в марте 2018 года.
По его словам, космонавты будут голосовать из российского сегмента станции.
"Мы перейдем в отдельный модуль станции, нам будет выделена отдельная закрытая связь. Наше доверенное лицо попросит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы поставить с наших слов напротив него галочку. Дальше наш представитель положит бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России. Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же. Мы, как и все сознательные граждане России, примем участие в выборах президента", — заключил Шкаплеров.
Дублерами утверждены космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.
Запуск назначен на 17 декабря в 10.21 мск с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 19 декабря в 11.42 мск в автоматическом режиме.