Командир экспедиции на МКС рассказал об особенностях голосования в космосе

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 16 дек — РИА Новости. Командир новой экспедиции на Международную космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал, как проголосует в космосе на выборах президента РФ в марте 2018 года.

"Я уже голосовал в космосе в прошлый раз, когда выбирали президента нашей страны. Представитель избиркома специально приезжает в ЦУП. Нам заранее в космос отправляется перечень кандидатов. Дальше наш представитель (доверенное лицо) объясняет нам процедуру", — рассказал он.

По его словам, космонавты будут голосовать из российского сегмента станции.

"Мы перейдем в отдельный модуль станции, нам будет выделена отдельная закрытая связь. Наше доверенное лицо попросит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы поставить с наших слов напротив него галочку. Дальше наш представитель положит бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России. Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же. Мы, как и все сознательные граждане России, примем участие в выборах президента", — заключил Шкаплеров.

Ранее госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-07": в составе основного экипажа — космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Дублерами утверждены космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.

Запуск назначен на 17 декабря в 10.21 мск с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 19 декабря в 11.42 мск в автоматическом режиме.