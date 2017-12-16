Космонавт Шкаплеров третий раз встретит на орбите Новый год и день рождения

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 16 дек — РИА Новости. Командир новой экспедиции на Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров отметит на орбите свой день рождения, ему исполнится 46 лет, а также Новый год, рассказал он на предотлетной пресс-конференции на космодроме Байконур.
Кроме того, Шкаплеров поделился с журналистами планами по встрече Нового года.
"Это мой третий полет, в третий раз буду встречать Новый год на орбите. Всего за сутки мы совершим 16 витков вокруг Земли и начнем праздновать Новый год во время пролета над восточными островами, на станции в это время будет около десяти часов. Затем, поскольку в составе экипажа Норишиге (Канаи) мы отпразднуем по японскому времени, затем уже по Москве, когда будем приближаться к Европе", — заключил он.
Ранее госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-07": в составе основного экипажа — космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Дублерами утверждены космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.
Запуск назначен на 17 декабря в 10.21 мск с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 19 декабря в 11.42 мск в автоматическом режиме.