Утвержден новый экипаж, который отправится к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 16 дек — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре утвердила команду корабля "Союз МС-07": в составе основного экипажа — российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи, сообщил корреспондент РИА Новости.
Дублерами утверждены россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и американка Джанетт Эппс.
Сейчас на орбите работают космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Экипаж в составе Сергея Рязанского, Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи вернулся на Землю 14 декабря.