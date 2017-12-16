Утвержден новый экипаж, который отправится к МКС

Ракета-носитель Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-07 на стартовой площадке космодрома Байконур. 15 декабря 2017

Ракета-носитель Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-07 на стартовой площадке космодрома Байконур. 15 декабря 2017

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 16 дек — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре утвердила команду корабля "Союз МС-07": в составе основного экипажа — российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи, сообщил корреспондент РИА Новости.

Дублерами утверждены россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и американка Джанетт Эппс.

Запуск назначен на 17 декабря. "Союз" должен стартовать в 10:21 с "Гагаринского старта". Полет будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 19 декабря в 11:42 мск в автоматическом режиме.

Сейчас на орбите работают космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Экипаж в составе Сергея Рязанского, Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи вернулся на Землю 14 декабря.