Кремация, мусор, покрышки. Что сильнее портит экологию

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В этом году, проходившем под знаком бережного отношения к экологии, в обществе ожидаемо обострилась дискуссия вокруг мусоросжигательных заводов и крематориев — многие рядовые обыватели уверены, что эти предприятия очень вредны. Экологи с этим не согласны и большую часть вины за загрязнение городского воздуха возлагают на автомобилистов и химические заводы.

"Вопрос о вреде выбросов крематориев был актуален лет 25-30 назад, когда сжигание трупов производилось при температуре около 800⁰С. Но технология значительно изменилась, и в наше время в печи уже 1100-1200⁰С, что позволяет полностью исключить опасные выбросы, в том числе подавить образование диоксинов", — рассказывает РИА новости Анатолий Юдин, сотрудник Всероссийского института научной и технической информации РАН.

© Depositphotos / nakarinz Дым валит из труб крематории при устаревшей температуре сжигания. © Depositphotos / nakarinz Дым валит из труб крематории при устаревшей температуре сжигания.

Защищать технологии сжигания мусора сложнее: связанные с ними экологические проблемы — заражение окружающей среды токсичной золой и газами — широко известны. Но куда деть горы бытовых отходов, которые вырабатывают люди, особенно городское население? Достаточно взглянуть на мусорные полигоны, возвышающиеся по окраинам городов, чтобы понять: хранение отходов на свалках — вчерашний день. Возможно, самыми современными решениями были бы раздельный сбор мусора и его переработка, но их внедрение требует времени, а построить мусоросжигательные заводы, чтобы избавить от свалок, например Московскую область, можно гораздо быстрее.

Проблему газовых выбросов на современных мусоросжигательных заводах решают с помощью фильтров. При их смене округу может накрывать неприятный запах, ведь производство останавливать довольно дорого и сложно, а систему очистки обновлять необходимо. В остальное время при правильной эксплуатации и соблюдении технологии мусоросжигательные заводы опасные выбросы не инициируют.

А вот зола, остающаяся от сжигания мусора, содержит диоксины — токсичные соединения, которые могут серьезно навредить экологии. Если золу просто закапывать в землю, то в итоге там останется только примерно 2% диоксинов, а остальные окажутся в воздухе, который разнесет их на дальние расстояния. Для людей эти соединения опасны тем, что легко и быстро накапливаются в организме, но медленно выводятся. Большая их концентрация способна вызвать проблемы с деторождением и развитием плода, поражения иммунной системы и спровоцировать раковые заболевания.

Строение диоксинов, токсичных веществ, вредящих экологии Строение диоксинов, токсичных веществ, вредящих экологии

Гораздо более серьезную угрозу для людей и природы, нежели крематории и мусоросжигательные заводы, представляют химические предприятия, особенно старые, такие как в Челябинске, где технология производства не соответствует современным требованиям. Москве относительно повезло — основная часть фабрик на ее территории работает на пищевую промышленность, за исключением нефтеперерабатывающего завода в Капотне. От него действительно иногда идет неприятный запах, так как на подобных предприятиях хранится меркаптан. Это сернистое вещество с ароматом "тухлой капусты" содержится во многих сортах нефти.

Сегодня с целью уменьшения вреда от мусоросжигательных заводов в первую очередь следует решать проблему не термической обработки отходов, а захоронения золы. Для этого ее достаточно закапывать в непроницаемых бункерах. К сожалению, это достаточно крупные траты средств, и не всякий завод соглашается на подобное введение", — признает Анатолий Юдин.

Впрочем, в тяжелом запахе крупных городов виновата не только промышленность, но и автомобилисты, которые любят погонять. Дело не только в выхлопных газах, но и в том, что при резком торможении об асфальт от не слишком качественной резины отделяются микрочастицы. Среди них — чрезвычайно агрессивные и токсичные химические соединения: ароматические углеводороды (бензол, толуол), соканцерогены (формальдегид, фенолы), диоксид серы.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Частицы резины, вылетающие из-под колес, накапливаются в легких © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Частицы резины, вылетающие из-под колес, накапливаются в легких

Крошечные частицы шинной пыли могут попасть в легкие и вызвать заболевания дыхательных путей, а при контакте со слизистой оболочкой и кожей — конъюнктивит и аллергические реакции. Поэтому плавная остановка не только снижает риск аварии, но и улучшает экологическую ситуацию в городе. И, конечно, покрышки лучше покупать качественные.



