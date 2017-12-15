В Минобрнауки рассказали, как РФФИ помог сохранить научный потенциал России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Деятельность Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на протяжении четверти века его истории позволила сохранить интеллектуальный потенциал России, поддержав работы очень многих талантливых отечественных ученых и тем самым предотвратив их отъезд в зарубежные научные центры, заявил заместитель министра образования и науки РФ академик Григорий Трубников.

Он выступил в пятницу на торжественном заседании совета РФФИ, посвященном 25-летию фонда.

"Мне кажется, самое главное, что сделал фонд за эти 25 лет, — это десятки тысяч поддержанных молодых и зрелых исследователей. Это ученые, инженеры, которые остались в нашей стране, и поэтому можно говорить, что Российский фонд фундаментальных исследований сохранил и продолжает сохранять интеллектуальный потенциал нашей страны", — сказал Трубников.

Российский фонд фундаментальных исследований был создан в 1992 году президентским указом по инициативе крупнейших российских ученых. Основная цель работы РФФИ — поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе. Создание РФФИ означало рождение принципиально новой для российской науки организационной формы, позволившей ученым самостоятельно осуществить выбор тематики исследований, создать исследовательские коллективы и сконцентрировать средства на наиболее перспективных работах.