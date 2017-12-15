ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Первая ступень Falcon 9 вернулась на космодром во Флориде после запуска грузового корабля Dragon к МКС, трансляцию запуска и посадки уже летавшей первой ступени ведет компания SpaceX.

"Успешная посадка первой ступени после ее второго полета в космос", — сообщил ведущий трансляции запуска.

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем к МКС стартовала в 18:36 мск с космодрома на мысе Канаверал. После штатного отделения первая ступень совершила вертикальную посадку неподалеку от места своего старта, став 20-й сохраненной после запуска первой ступенью.

НАСА впервые использовало для отправки груза к МКС уже летавшую в июне 2017 года и сохраненную после старта первую ступень Falcon 9. Ракета выводит на орбиту грузовой корабль Dragon, капсула которого уже бывала на орбите в 2015 году.

Вскоре после посадки первой ступени компания сообщила об отделении грузового корабля от ракеты-носителя и его успешном выходе на заданную орбиту.