Археологи нашли в Индонезии останки древнейшего рыболова на Земле

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Ученые из Австралии обнаружили на одном из островов Индонезии останки древней женщины, захороненной вместе с ее рыболовными крючками и снастями примерно 12 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Это открытие показывает, что обитатели острова Алор связывали себя с морем и в жизни, и в смерти. Эти крючки похожи по форме на аналогичные приспособления, которые изготавливали жители Японии, Австралии и многих других уголков мира. Мы предполагаем, что все эти народы самостоятельно изобрели подобные крючки, а не научились изготовлять их у соседей, так как подобная форма была наиболее оптимальной для ловли рыбы в то время", — заявила Сью О'Коннор (Sue O'Connor) из Национального университета Австралии в Канберре.

О'Коннор и ее коллеги уже несколько десятилетий проводят раскопки на Зондских островах, на Новой Гвинее и других клочках Земли в морях Юго-Восточной Азии, где в далеком прошлом жили предки австралийских аборигенов и современных народов Полинезии и Микронезии.

В 2011 году им удалось совершить невероятную находку – они откопали в пещере Джерималай на восточном побережье острова Тимор фрагменты древнейших рыболовных крючков, чей возраст составлял примерно 11 и 23 тысячи лет, а также кости рыбы, пойманных при их помощи.

К сожалению, как вспоминает О'Коннор, ее команде не удалось найти останков их предполагаемых владельцев, что сделало эту находку менее ценной и не позволяло наверняка утверждать, что люди научились рыболовецкому искусству еще до того, как ледники начали отступать в последний раз и эпоха оледенения завершилась.

Австралийские археологи продолжили раскопки, затронув не только территорию самого Тимора, но и мелких островов, расположенных рядом с его берегами. В июне 2014 года им улыбнулась удача – они открыли на острове Алор, расположенном в нескольких километрах к северу от Тимора, могилу древней женщины, которую можно смело называть "древнейшим рыбаком Земли".

Она была захоронена там примерно 12 тысяч лет назад, что примерно в два раза больше, чем возраст других могил людей, где были найдены однозначные свидетельства использования крючков и других рыболовецких снастей.

© Фото : ANU Рыболовные крючки возрастом в 15 тысяч лет © Фото : ANU Рыболовные крючки возрастом в 15 тысяч лет

Ее останки, как рассказывает О'Коннор, были найдены в пещере Трон Бон Лей на южном берегу острова. Они были украшены целой "гирляндой" из крючков, выточенных древними мастерами из раковин моллюсков, а неподалеку от могилы древнего рыболова ученые нашли целое "кладбище" останков морской фауны, где было захоронено свыше 28 тысяч костей рыб, птиц, ящериц и других животных, обитающих под водой или на берегу.

Эту рыбу, судя по всему, жительница пещеры и ее сородичи ловили при помощи двух типов крючков – классических рыболовецких снастей, похожих по форме на латинскую букву J, и так называемые вращающиеся крючки, похожие по форме на разорванный круг. Такие крючки сегодня популярны среди рыболовов-любителей, так как рыба не может их проглотить и они обычно цепляются за их губы или уголки рта, не повреждая жабры и внутренние органы.

Наличие целого ожерелья из крючков в могиле женщины, как отмечает О'Коннор, говорит сразу о нескольких вещах. Во-первых, оно свидетельствует о том, что море и рыба играли огромную роль в жизни древних обитателей Юго-Восточной Азии – они, скорее всего, обожествляли их и считали частью своего загробного мира.

Во-вторых, сам факт того, что они были найдены в могиле представительницы "слабого пола", в очередной раз говорит о том, что женщины каменного века участвовали в добыче пище и в других делах наравне с мужчинами, в чем раньше сомневались антропологи, изучающие традиции современных племен Микронезии, Полинезии и островов Юго-Восточной Азии.