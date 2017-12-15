РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Климатологи: в США в любой момент может возникнуть мощнейшая засуха

16:5715.12.2017
311212
© AP Photo / Manish SwarupМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 годМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американские ученые проанализировали историю возникновения засух за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что на западе и юго-западе США может в любой момент возникнуть "мегазасуха", которая будет длиться как минимум 30 лет, говорится в статье, опубликованной в Journal of Climate.

Жук короед-типограф
© Фото : Anaxibia
НАСА: засуха в Калифорнии грозит вымиранием ее хвойным лесам
"Используя нашу модель, нам удалось лучше понять, какую роль играют "мегазасухи" в нормальных колебаниях климата  Земли, и что именно управляет шансами на их возникновение. Крайне удивительно, что даже такие простые расчеты показывают, что подобные катаклизмы могут легко возникнуть в ближайшие годы, и что их сила не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили на западе Северной Америки в последние 1200 лет", — заявил Тоби Олт (Toby Ault) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Начиная с 2011 года, в южных регионах США бушует засуха, которая затронула 98 процентов жителей Калифорнии и почти все ее леса, многие из которых фактически полностью высохли за это время. Для борьбы с ней власти Калифорнии приняли очень суровые ограничительные меры, которые сопоставимы с драконовскими ограничениями по потреблению воды во время засухи в 1970-е годы, которые были сформулированы, но не применены на практике.

По оценкам ученых, только за последние пять лет Калифорния потеряла около 67 кубических километров воды, и до наступления "супершторма" в конце декабря прошлого года ситуация быстро приближалась к критической. После мощной серии дождей в январе власти штата заявили о завершении засухи, однако климатологи опасаются, что ситуация опять может поменяться

НАСА: супершторм "вернул" Калифорнии треть потерянной ей питьевой воды

Олт и его коллеги попытались выяснить, как часто подобные события могли происходить в прошлом и найти способ предсказать подобную засуху в будущем, изучая данные, собранные палеоклиматологами при изучении истории водоемов, существовавших на территории запада и юго-запада США в последние две тысячи лет.

Авторов статьи интересовал один простой вопрос — возникают ли продолжительные засухи сами по себе, в результате "естественных" колебаний климата, или же они возникают только по каким-то внешним причинам. В их роли могут выступать резкие изменения в характере движений течений в океанах, потускнения или повышения яркости Солнца, геологических катаклизмов и прочих факторов.

Для ответа на него ученые создали набор климатических моделей, в которых рождением засух управляли или катаклизмы, или же колебания климата, и сравнили результаты расчетов с тем, что показывали палеоклиматические данные. Климатологов, как объясняет Олт, интересовало не время и место появления конкретных засух, а их частота, распределение по времени и число малых и больших событий такого рода.

Житель Индии на высохшем хлопковом поле. 25 апреля 2016
© AFP 2017 / Noah Seelam
Ученые: засуха на Ближнем Востоке будет продолжаться 10 тысяч лет

Как показали эти расчеты, крупные засухи действительно возникают в основном из-за случайных колебаний климата Земли, однако некоторые их свойства зависят от "внешних" событий, к примеру, вероятность того, что несколько крупных засух начнутся почти в один и тот же момент времени и усилят действие друг друга.

Все это говорит о том, что мощнейшие засухи, продолжающиеся по 30 лет, могут возникать на западе США даже в том случае, если климат планеты не будет меняться в будущем. Подобные катаклизмы, как отмечают ученые, затронут территории многих штатов и их власти должны быть готовы, что такие проблемы могут возникнуть в любой следующий летний или зимний сезон.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
pit1963
Наверное, правильно говорят, что в будущем будет война... за чистую воду! И чистая вода сейчас - дороже всего.
17:10
15.12.2017
ОтветитьНе отвечать
mvaleri
На самом деле, климатологи что-то знают об экспериментах с климатическим оружием в США.
17:19
15.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена