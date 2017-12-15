Климатологи: в США в любой момент может возникнуть мощнейшая засуха

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американские ученые проанализировали историю возникновения засух за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что на западе и юго-западе США может в любой момент возникнуть "мегазасуха", которая будет длиться как минимум 30 лет, говорится в статье, опубликованной в Journal of Climate.

"Используя нашу модель, нам удалось лучше понять, какую роль играют "мегазасухи" в нормальных колебаниях климата Земли, и что именно управляет шансами на их возникновение. Крайне удивительно, что даже такие простые расчеты показывают, что подобные катаклизмы могут легко возникнуть в ближайшие годы, и что их сила не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили на западе Северной Америки в последние 1200 лет", — заявил Тоби Олт (Toby Ault) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Начиная с 2011 года, в южных регионах США бушует засуха, которая затронула 98 процентов жителей Калифорнии и почти все ее леса, многие из которых фактически полностью высохли за это время. Для борьбы с ней власти Калифорнии приняли очень суровые ограничительные меры, которые сопоставимы с драконовскими ограничениями по потреблению воды во время засухи в 1970-е годы, которые были сформулированы, но не применены на практике.

По оценкам ученых, только за последние пять лет Калифорния потеряла около 67 кубических километров воды, и до наступления "супершторма" в конце декабря прошлого года ситуация быстро приближалась к критической. После мощной серии дождей в январе власти штата заявили о завершении засухи, однако климатологи опасаются, что ситуация опять может поменяться

Олт и его коллеги попытались выяснить, как часто подобные события могли происходить в прошлом и найти способ предсказать подобную засуху в будущем, изучая данные, собранные палеоклиматологами при изучении истории водоемов, существовавших на территории запада и юго-запада США в последние две тысячи лет.

Авторов статьи интересовал один простой вопрос — возникают ли продолжительные засухи сами по себе, в результате "естественных" колебаний климата, или же они возникают только по каким-то внешним причинам. В их роли могут выступать резкие изменения в характере движений течений в океанах, потускнения или повышения яркости Солнца, геологических катаклизмов и прочих факторов.

Для ответа на него ученые создали набор климатических моделей, в которых рождением засух управляли или катаклизмы, или же колебания климата, и сравнили результаты расчетов с тем, что показывали палеоклиматические данные. Климатологов, как объясняет Олт, интересовало не время и место появления конкретных засух, а их частота, распределение по времени и число малых и больших событий такого рода.

Как показали эти расчеты, крупные засухи действительно возникают в основном из-за случайных колебаний климата Земли, однако некоторые их свойства зависят от "внешних" событий, к примеру, вероятность того, что несколько крупных засух начнутся почти в один и тот же момент времени и усилят действие друг друга.

Все это говорит о том, что мощнейшие засухи, продолжающиеся по 30 лет, могут возникать на западе США даже в том случае, если климат планеты не будет меняться в будущем. Подобные катаклизмы, как отмечают ученые, затронут территории многих штатов и их власти должны быть готовы, что такие проблемы могут возникнуть в любой следующий летний или зимний сезон.