Ученые объяснили, почему люди не всегда могут найти себе пару

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Люди испытывают дискомфорт на свиданиях и не могут найти себе пару не из-за изъянов характера, а по эволюционным причинам, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences.

"Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с тем, что внутри них что-то сломано или работает неправильно, – просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем", — заявил Менелай Апостолу (Menelaos Apostolou) из университета Никосии (Кипр).

Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляют два фактора – естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором – внутривидовая конкуренция за продолжение рода. В этой борьбе побеждают самые яркие особи, что приводит появлению таких бесполезных украшений, как хвосты у павлинов или гребешки у петухов.

Причины полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых – часть биологов полагает, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другая — что он защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной гонке.

Апостолу и его коллеги заинтересовались тем, как переход к оседлой жизни и развитие цивилизации могли повлиять на половое поведение человека и половой отбор. Как предположил психолог, причиной того, почему теперь многие люди годами не могут найти свою вторую половину, могли стать смена образа жизни и постоянно меняющиеся социальные нормы, регулирующие отношения между полами.

Для ответа на этот вопрос ученые опросили почти две тысячи студентов из вузов Кипра, у которых спрашивали, как легко им даются свидания, насколько они важны для них и какие проблемы в отношениях с противоположным полом они испытывают.

Каждый второй участник опроса заявил, что у него возникали серьезные трудности на первых свиданиях или при поддержании уже существующих отношений, а еще 20% — что сталкивались с проблемами и в том, и в другом случае. Причем, по словам психологов, это в равной степени характерно и для парней, и для девушек.

По мнению ученых, трудности в общении с противоположным полом обусловлены не непривлекательной внешностью, проблемами с половыми органами или плохим характером, а глубинными эволюционными и социальными причинами.

Как объясняет Апостолу, половым поведением человека во многом управляют его инстинкты, заложенные на уровне генов и приспособленные для жизни в той обстановке, в которой эволюционировали его предки. Эта обстановка радикально поменялась два столетия назад, во время первой промышленной революции.

"Мы предполагаем, что большая часть таких инстинктов возникла в то время, когда у человека почти не было выбора в отношениях с противоположным полом – в большинстве случаев невесту или жениха за него выбирали родители. Эти обстоятельства изменились недавно, и у нас просто не было времени к ним приспособиться. В прошлом интроверсия не была проблемой для людей, так как задачу поиска подходящей жены или мужа решали родители", — заключает ученый.