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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали вид животных, который вымирает уже миллион лет

11:3415.12.2017
(обновлено: 11:35 15.12.2017)
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© Фото : Tom UhlmanНосорог Ипух, чью ДНК расшифровали ученыеНосорог Ипух, чью ДНК расшифровали ученые
© Фото : Tom Uhlman

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На острове Суматра живет уникальная популяция носорогов, чья численность начала сокращаться примерно миллион лет назад и ни разу не восстанавливалась за все это время, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Павиан дрил
© Фото : San Diego Zoo
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"Проведенный нами анализ генома показывает, что весь плейстоцен был крайне тяжелым временем для популяций носорогов на Суматре. Когда уровень моря поднялся и современные Зондские острова были изолированы от азиатского материка, численность этих носорогов резко сократилась и больше никогда не восстанавливалась", — рассказывает Герман Мэйс (Herman Mays) из университета Маршалла в Хантингтоне (США).

Остров Суматра и некоторые уголки Малайского полуострова и острова Борнео населяет крайне необычный вид носорогов — Dicerorhinus sumatrensis, отличительной чертой которых является то, что их шкура покрыта густой шерстью, подобно знаменитым шерстистым носорогам ледникового периода. В прошлом, суматранские носороги населяли всю территорию Юго-Восточной Азии, однако сегодня их численность сократилась до критически низкого показателя, примерно двух сотен особей.

Главной причиной сокращения их численности в последние годы, как считают экологи, является браконьерство – рог носорога является одним из самых дорогих компонентов традиционных китайских снадобий, из-за чего даже самые строгие запреты не останавливают охотников от убийства редчайших животных мира. Дополнительные проблемы создает то, что эти носороги почти не размножаются в неволе, что заставляет ученых задумываться даже об их клонировании.

Яванские носороги. Архив
© Фото : WWF
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Мэйс и его коллеги выяснили, что эти животные начали вымирать не недавно, а почти миллион лет назад, впервые расшифровав и изучив геном суматранского носорога. Донором генетического материала выступил самец по кличке Ипух, умерший в зоопарке города Цинцинатти примерно четыре года назад.

Сравнив половинки его ДНК между собой, а также с аналогичными участками в геномах других носорогов, биологи выяснили, когда Dicerorhinus sumatrensis отделились от общего древа эволюции этих копытных животных, как менялись размеры их популяции с течением времени и как много вредных мутаций содержат их гены.

Эти наблюдения показали, что суматранские носороги являются крайне вырожденным видом животных. Уровень их генетического разнообразия  рекордно низок для диких животных – по числу одинаковых участков в обеих половинках их ДНК они могут посоперничать с чистокровными лошадьми и другими домашними животными, которых селекционеры постоянно скрещивают между собой.

Носороги в зоопарке Туари во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Martin Bureau
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Причина этого проста – примерно миллион лет назад численность этих носорогов была относительно большой, примерно 60 тысяч особей. Примерно 700-800 тысяч лет назад произошел некий катаклизм, в результате которого их численность снизилась примерно в 5-6 раз, в результате чего Dicerorhinus sumatrensis ступили на дорогу к вымиранию, по которой они идут уже миллион лет.

Это проявляется в том, что их численность медленно, но постоянно сокращалась на протяжении всего этого времени, снизившись до отметки в примерно 10 тысяч особей к моменту начала последнего наступления ледников, что произошло 35-25 тысяч лет назад, и еще раз упав до отметки в 700 особей после того, как льды в последний раз отступили и уровень моря вырос около 15 тысяч лет назад.

Подобная история жизни Dicerorhinus sumatrensis, как отмечают ученые, говорит о том, что эти животные крайне уязвимы для действия климатических изменений, и что экологам придется предпринять действительно очень серьезные меры, чтобы удержать их популяции от полного коллапса.

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