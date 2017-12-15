МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Свыше 33 тысяч лет назад климат Якутии был более суровым, а носороги покрыты густой шерстью и значительно крупнее современных. Эти и другие открытия позволила сделать уникальная находка в Абыйском районе Республики Саха (Якутия). Теперь единственный в мире обнаруженный в Якутии детеныш шерстистого носорога впервые выставлен на обозрение широкой публики в Москве.

Не оленья шкура

Предприниматель Александр Бандеров заметно нервничает, пока столичные журналисты крепят на него микрофон и настраивают свет на видеокамерах. К такому вниманию обычный житель Якутии явно не привык.

"В сентябре 2014 года мы готовились к охотничьему сезону. И при обходе охотничьего участка я заметили высоко на леднике шкуру. Летом река смывает берега, и в образовавшемся яру обнаружилась находка. Сначала подумали, что это оленья шкура. Потом ледник оттаял дней через 10, и "шкура" упала вниз. Я сразу рассмотрел отростки и понял, что это носорог", — рассказал Александр.

Он очистил находку от дерна, аккуратно собрал и перенес на временное хранение в "ледник". Ледник – вырубленное в вечной мерзлоте место для хранения в летний период нуждающихся в заморозке продуктов. И только в начале 2015 года, когда все формальности были улажены и нашелся подходящий транспорт, останки носорога перевезли в Якутск в Академию наук, где начались исследования.

Детеныш носорога получил свое имя в честь автора находки – Саша.

Первый в истории

"Первые результаты показали, что возраст носорога около 34 тысяч лет – это Каргинское межледниковье – время потепления. Благодаря этой находке мы узнали, что носороги были покрыты очень густой шерстью. Раньше мы могли судить об этом только по наскальным рисункам, обнаруженным во Франции. Теперь, судя по густой шерсти с подшерстком, можно сделать вывод, что носорожка был полностью адаптирован к холодному климату прямо с малых лет", — сообщил кандидат биологических наук, ведущий сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерий Плотников.

По его словам, уникальность этой находки уже в том, что впервые в истории человечества найден относительно хорошо сохранившийся носорог, причем не взрослая особь, а детеныш. "Юные носороги очень быстро разрушаются, поэтому найти их довольно сложно. Находят черепа, часть челюсти, а тут целая туша практически. Правда, внутренних органов нет, но сохранились какие-то части ноги, мягких тканей", — сказал он.

"Детенышей шерстистого носорога не находили нигде и никогда", — поддержал коллегу старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, сотрудник Якутской академии наук Евгений Мащенко. По его словам, в России не так часто делают новые находки, поэтому для российской науки обнаружение носорога очень интересно и важно.

"О том, как жили мамонты и шерстистые носороги, мы можем только догадываться по растениям, которые тогда жили, по минералам, которые удается определить в составе костей животных, по составу изотопов кислорода, углерода, которые тоже удается выделить из костей. Очень сильно отличались условия жизни этих животных от тех, которые мы сейчас видим на территории Якутии", — отметил Мащенко.

Ученый пояснил, что сейчас климат Якутии более влажный и более теплый, чем в те времена, когда жили мамонты и шерстистые носороги. "В те времена, 35-50 тысяч лет назад, климат был более сухим, и не было тех климатических зон, которые сейчас существуют. Сейчас место находки находится в зоне тундры, а тогда такой зоны просто не существовало, не было тундровой растительности, а были очень хорошие условия для таких растительноядных животных. С большим количеством травы, злаков. Почему все эти гигантские животные и могли там жить – потому что было достаточно пищи. Сейчас ни мамонту, ни шерстистому носорогу в тундре есть было бы нечего", — заявил Мащенко.

Неразгаданные загадки

"Судя по тому, что носорог такого светлого цвета, он уже успел перелинять. И это та самая зимняя шерсть, в которой он должен был перенести первую зиму, но что-то произошло, и он погиб. Нет на сохранившейся части мумии повреждений, оставленных хищником. И мы пока не можем точно сказать, по какой причине он погиб. Болезнетворных каких-то бактерий в анализах тоже не было. Можно сказать, что, скорее всего, был здоров. Может быть, позднее при других исследованиях мы сможем определить, почему произошла смерть", — поделился Мащенко.

Он добавил, что невозможно также установить пол носорога, потому что не сохранились внутренние органы. А у таких маленьких детенышей затруднительно определить пол до тех пор, пока не наступает половая зрелость.

"Конечно, работа еще будет продолжаться. Надеюсь, к концу следующего года появится более обширные публикации. Пока делались только презентации на международных конференциях, где демонстрировали только предварительные результаты", — сказал ученый, добавив, что еще не завершено проведение генетического анализа.

Почти два года на скульптуру

"Моя работа заключалась в изготовлении скульптуры носорожка. За это время я изучил анатомию современного носорога, сравнил. По сравнению с современным носорогом, его размеры больше. По первым визуальным обследованиям было определено, что носорогу 1,5 года. Более поздние исследования – по дентину из зубов — позволили определить, что ему всего семь месяцев. То есть в прошлом они развивались быстрее", — сообщил журналистам главный лаборант-исследователь Академии наук Республики Саха (Якутия) Иннокентий Павлов.

Кропотливая работа с останками носорога – аккуратное изъятие сохранившихся тканей для дальнейшего изучения и обработка шкуры – заняла у Павлова, по его признанию, около двух лет.

"При изготовлении носорога я изобрел бальзамирующий раствор для анатомических объектов с мягкими тканями. Им же была обработана шкура животного. Во время обработки шкуры мы почти не потеряли шерстяной покров. И даже рожки не приклеены, они изначально были на шкуре", — рассказал ученый.

Москвичи могут бесплатно посмотреть на шерстистого носорога Сашу в Экспоцентре с 15 по 17 декабря. Кроме того, Академия наук Республики Саха (Якутия) включила в свою экспозицию выполненную из шкур и гигантских костей хижину древнего человека, а также скелет шерстистого мамонта.