МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Свыше 33 тысяч лет назад климат Якутии был более суровым, а носороги покрыты густой шерстью и значительно крупнее современных. Эти и другие открытия позволила сделать уникальная находка в Абыйском районе Республики Саха (Якутия). Теперь единственный в мире обнаруженный в Якутии детеныш шерстистого носорога впервые выставлен на обозрение широкой публики в Москве.
Не оленья шкура
Предприниматель Александр Бандеров заметно нервничает, пока столичные журналисты крепят на него микрофон и настраивают свет на видеокамерах. К такому вниманию обычный житель Якутии явно не привык.
Он очистил находку от дерна, аккуратно собрал и перенес на временное хранение в "ледник". Ледник – вырубленное в вечной мерзлоте место для хранения в летний период нуждающихся в заморозке продуктов. И только в начале 2015 года, когда все формальности были улажены и нашелся подходящий транспорт, останки носорога перевезли в Якутск в Академию наук, где начались исследования.
Детеныш носорога получил свое имя в честь автора находки – Саша.
Первый в истории
По его словам, уникальность этой находки уже в том, что впервые в истории человечества найден относительно хорошо сохранившийся носорог, причем не взрослая особь, а детеныш. "Юные носороги очень быстро разрушаются, поэтому найти их довольно сложно. Находят черепа, часть челюсти, а тут целая туша практически. Правда, внутренних органов нет, но сохранились какие-то части ноги, мягких тканей", — сказал он.
"Детенышей шерстистого носорога не находили нигде и никогда", — поддержал коллегу старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, сотрудник Якутской академии наук Евгений Мащенко. По его словам, в России не так часто делают новые находки, поэтому для российской науки обнаружение носорога очень интересно и важно.
Ученый пояснил, что сейчас климат Якутии более влажный и более теплый, чем в те времена, когда жили мамонты и шерстистые носороги. "В те времена, 35-50 тысяч лет назад, климат был более сухим, и не было тех климатических зон, которые сейчас существуют. Сейчас место находки находится в зоне тундры, а тогда такой зоны просто не существовало, не было тундровой растительности, а были очень хорошие условия для таких растительноядных животных. С большим количеством травы, злаков. Почему все эти гигантские животные и могли там жить – потому что было достаточно пищи. Сейчас ни мамонту, ни шерстистому носорогу в тундре есть было бы нечего", — заявил Мащенко.
Неразгаданные загадки
Он добавил, что невозможно также установить пол носорога, потому что не сохранились внутренние органы. А у таких маленьких детенышей затруднительно определить пол до тех пор, пока не наступает половая зрелость.
"Конечно, работа еще будет продолжаться. Надеюсь, к концу следующего года появится более обширные публикации. Пока делались только презентации на международных конференциях, где демонстрировали только предварительные результаты", — сказал ученый, добавив, что еще не завершено проведение генетического анализа.
Почти два года на скульптуру
Кропотливая работа с останками носорога – аккуратное изъятие сохранившихся тканей для дальнейшего изучения и обработка шкуры – заняла у Павлова, по его признанию, около двух лет.
"При изготовлении носорога я изобрел бальзамирующий раствор для анатомических объектов с мягкими тканями. Им же была обработана шкура животного. Во время обработки шкуры мы почти не потеряли шерстяной покров. И даже рожки не приклеены, они изначально были на шкуре", — рассказал ученый.
Москвичи могут бесплатно посмотреть на шерстистого носорога Сашу в Экспоцентре с 15 по 17 декабря. Кроме того, Академия наук Республики Саха (Якутия) включила в свою экспозицию выполненную из шкур и гигантских костей хижину древнего человека, а также скелет шерстистого мамонта.