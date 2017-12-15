На Байконуре на стартовый стол установили ракету с пилотируемым кораблем

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 15 дек — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" установили на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур.

Запуск планируется на 17 декабря в 10:21 мск, а стыковка с Международной космической станцией — на 19 декабря в 11:42 мск.

На МКС отправятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В дублирующем составе — россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американец Джанетт Эппс.

Планируется, что они пробудут в космосе 122 дня. В задачи экспедиции входят: работа с российскими и американскими грузовыми кораблями, выход в открытый космос, поддержание работоспособности станции, фото- и видеосъемка.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что с апреля 2017 года российский экипаж МКС сократят с трех до двух человек. Вместе с тем, увеличить число членов экипажа до трех предполагается уже в сентябре 2018 года, когда в строй введут многоцелевой лабораторный модуль "Наука".